Борцы с прививками

Кто эти люди, что выводят на улицы десятки тысяч протестующих против достижений современной медицины? Портреты антиваксеров.

Считать волны коронавируса уже становится утомительно, да и как будто бессмысленно — очевидно, пандемия выходит за рамки двух лет, о которых шла речь вначале. И хотя доказательная медицина постоянно говорит, что вакцинация — единственный надежный способ уберечься от вируса, число антипрививочников не снижается. Ограничительные меры и ковид-сертификаты, которые ввели практически во всех западных странах, подстегивают противников вакцины: они собираются десятками тысяч на улицах европейских столиц.

Кто собирает эти демонстрации? В силу личных убеждений, из-за неверия в медицину, по религиозным или политическим мотивам — причин, по которым люди вливаются в движение антипрививочников и становятся его лидерами, много. Предлагаем портреты нескольких типичных представителей этого движения.

Акция протеста антипрививочников в Штутгарде (Германия). Фото: EPA-EFE

Евроскептик

В середине января в больнице небольшого города Пескара умер 63-летний Луиджи Марилли: по информации итальянских СМИ, он отказался от лечения коронавируса. В Пескаре Марилли жил со своей семьей (у него осталась жена, двое детей и двое внуков) и работал в энергетической компании Gres Energy Acustica. Кроме того, Марилли был членом движения «Освободим Италию», выступающего против вакцинации, и входил в его национальный комитет от региона Абруццо.

Само движение возникло незадолго до начала пандемии — в декабре 2019 года. В манифесте организации — призыв «бороться за общество, основанное на принципах равенства, братства и свободы», которое станет «альтернативой как правоцентристским, так и левоцентристским популистам». Членство в Евросоюзе основатели движения называют «евроклеткой» и считают, что

«итальянское общество экономически опустошено, социально дезинтегрировано и обнищало, культурно потеряно и политически подчинено».

Корни проблемы — «капиталистическая глобализация» и узкая прослойка олигархии, которая контролирует информацию, экономику и культуру.

Добиться серьезного политического влияния «Освободим Италию» не успело — началась пандемия. А со стартом вакцинации движение объединило многих ее противников: по данным итальянских СМИ, умерший Луиджи Марилли был постоянным участником практически всех акций протеста против вакцинации.

Фото: EPA-EFE

Сейчас большая часть новостей на сайте организации посвящена коронавирусу, ограничениям и вакцинации. Содержание типично и повторяет многие постулаты антиваксеров. Так, автор одной из статей от 30 декабря называет главного эпидемиолога Италии преемником Муссолини и рассуждает, что вакцинация бессмысленна, потому что: распространение вируса активнее, чем в 2020 году; там, где больше вакцинированных, болеют больше; летальность вируса снижается вне зависимости от вакцин; работает только естественный иммунитет. В общем, ничего нового.

Именно на сайте движения 14 января появилось первое сообщение о смерти Луиджи Марилли за подписью национального комитета: члены движения вспоминают, каким Марилли был человеком. Несколько дней спустя появилось еще одно сообщение: сторонники «Освободим Италию» обвиняют СМИ в спекуляциях на тему смерти Марилли и его позиции по поводу вакцинации.

«Привитые и непривитые заражаются и болеют одинаково, но для них (СМИ) смерть непривитого человека — слишком хорошая возможность, чтобы не ухватиться за нее. Смерть нашего любимого Луиджи Марилли не могла быть исключением», — говорится в тексте.

Профессиональный политик

Один из лидеров движения антиваксеров во Франции — глава партии «Патриоты» Флориан Флиппо. Он начал политическую карьеру в 2002 году в числе сторонников претендовавшего на пост президента сооснователя современной Социалистической партии Жан-Пьера Шевенмана, но позже перешел на правые позиции и в 2011 году присоединился к националистической партии «Национальный фронт». В 2012 году был директором президентской кампании лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен. Дважды участвовал в парламентских выборах, но оба раза проиграл.

Флориан Флиппо. Фото: EPA-EFE

В 2017 году Флориан Флиппо основал собственное движение «Патриоты» сначала под эгидой «Национального фронта», а потом, после исключения из НФ по инициативе Марин Ле Пен, усмотревшей в «Патриотах» конфликт интересов, — как новую политическую партию. В июле прошлого года Флориан Флиппо объявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2022 году.

Сейчас основная трибуна политика — движение антиваксеров, и именно там он активно набирает новых сторонников. «Маловлиятельный после ухода из «Национального фронта» в 2017 году, набравший всего 0,69% на европейских выборах в 2019 году, Флориан Флиппо поправил здоровье, — пишет французская L’Humanité. — Летом 2020 года он занял нишу, которая, как он знал, была потенциально многообещающей: критика, даже систематический отказ от медицинских ограничений и управления кризисом. Сначала выступил против ношения маски, которую он призвал сжечь. Затем против закрытия многих заведений в связи с приходом второй волны и введения комендантского часа в осенне-зимний период, когда

он показывал себя в социальных сетях, нелегально обедая в многочисленных подпольных ресторанах.

Его голос против вакцинации слышен особенно громко».

На YouTube-канал Флориана Флиппо подписаны более 300 тысяч человек (еще в августе их было 230 тысяч). Секрет популярности у зрителей прост: Флориан Флиппо публикует ролики регулярно, пару раз в день, записывая их в самом простом режиме — селфи, и с исключительно доброжелательной улыбкой комментирует последние злободневные новости о коронавирусе. В последних видео, например, он говорит о том, что в мире осознают бессмысленность ковид-сертификатов и критикует интервью гендиректора Pfizer, который прогнозирует, что пандемия продлится еще несколько лет, и, конечно, выступает за вакцинацию.

«Это совершенно неожиданная возможность, — говорит о мотивации Флориана Флиппо в интервью L’Humanité французский политолог Жан-Ив Камю. — С прошлого года он больше не депутат Европарламента, так что для него это движение — способ перезапуститься».

Фото: EPA-EFE

Внепартийный активист

Характерная особенность движений антиваксеров во многих странах — смешение политических взглядов всех мастей — от ультраправых до ультралевых — или отсутствие политических взглядов вовсе.

Пример такого движения — немецкое Querdenken (дословно — «нестандартное мышление»). Лидер Querdenken — предприниматель Михаэль Бальвег из Штутгарта. Специалист в области делового администрирования, Бальвег основал несколько компаний в области программного обеспечения и особой политической активности не проявлял. В августе 2020 года он принял участие в масштабной акции в Берлине, объединившей противников коронавирусных ограничений. А уже в 2020 году организовал свое движение «нестандартных мыслителей».

Рождение движения произошло скандально: в ноябре 2020 года Бальвег пригласил около 100 знакомых антиваксеров на встречу в ресторан. Во-первых, это было нарушением действовавших тогда коронавирусных ограничений. Во-вторых, главной звездой вечеринки был Питер Фитцек, активист движения «граждан Рейха», оспаривающих легитимность границ современной Германии и выступающих с ультраправых и антисемитских позиций.

Михаэль Бальвег. Фото: EPA-EFE

Ту встречу разогнала полиция. А сам Бальвег в том же ноябре принял участие в выборах мэра Штутгарта — правда, получил всего 2,6%. С этого момента Бальвег ушел с основной работы и полностью посвятил себя движению Querdenken.

Недавно Facebook заблокировал аккаунт Бальвега и его ближайших соратников за распространение дезинформации и разжигание ненависти. Остались аккаунты в Твиттере и сайт, где регулярно обновляются новости об акциях протеста и интервью с «экспертами», разоблачающими фармацевтические компании, вакцинацию и медиа.

Движение Querdenken всячески подчеркивает отсутствие связей с каким-либо политическим крылом. В очень коротком манифесте говорится, что сторонники движения настаивают на соблюдении основных прав и свобод, прописанных в Конституции и ограниченных с началом пандемии. А также называют себя «мирным движением, в котором экстремизму, насилию и антисемитизму нет места».

Сторонники движения в основном разделяют эти ценности:

они выступают за отмену коронавирусных ограничений и вакцинации, других требований у них нет.

По данным опроса, проведенного исследователями из швейцарского университета Базеля, половина сторонников Querdenken до пандемии никогда не участвовали в политических акциях, 67% причисляют себя к среднему классу. Их политические взгляды разнообразны: на федеральных выборах в 2017 году 23% голосовали за «зеленых», 18% — за «левых», 15% — за националистическую «Альтернативу для Германии».

На деле к акциям сторонников «нестандартного мышления» обычно примыкают члены ультраправых движений, и они часто заканчиваются агрессивными столкновениями с полицией.

Фото: EPA-EFE

Религиозный фанатик

Официальная католическая церковь поддерживает вакцинацию: еще год назад папа римский Франциск сказал, что с этической точки зрения привиться должен каждый. При этом среди религиозных деятелей и в близких к ним кругах немало противников вакцинации.

Один из ярких представителей этого тренда — 28-летний Александр Чуггель из Австрии. Его имя впервые прозвучало в новостях в 2019 году в связи со странным инцидентом. В октябре 2019 года в Ватикане проходил так называемый Амазонский синод, куда съехались католические священники из стран Латинской Америки обсуждать будущее церкви в регионе. Во время синода Чуггель украл из римской церкви Санта-Мария-ин-Транспонтина пять статуй Пачамамы, богини плодородия у инков, и выбросил их в реку Тибр. О содеянном Чуггель сам рассказал на своем YouTube-канале и даже получил поддержку некоторых священников. Позже, в интервью изданию Tagespost, он объяснил, что «поклоняться в церкви этим Пачамамам с их откровенно языческим прошлым — это большой скандал».

Александр Чуггель. Скриншот из видео в Youtube

Чуггель, родом из старинной тирольской рыцарской семьи, с 16 лет состоял в международной организации «Традиции, семья и собственность», которая объединяет католиков-традиционалистов. Там окончательно сформировались и укрепились его политические взгляды: Чуггель активно выступает против ЛГБТ, права женщин на аборт, критикует Евросоюз за фокус на климатических изменениях, которые в одном из выступлений в 2019 году назвал «повесткой левых политиков, коммунистических НКО и радикальных тинейджеров из Скандинавии». Несколько лет назад Чуггель основал институт Святого Бонифация, призванный бороться с язычеством внутри католической церкви.

Новый виток активности Чуггеля наступил с приходом пандемии. 8 января несколько десятков тысяч австрийцев собрались в Вене на митинг против вакцинации. Чуггель был среди выступающих.

— Введение обязательной вакцинации — это переход за красную черту, и австрийский народ больше не намерен это принимать!

— пояснил он со сцены под аплодисменты собравшихся. — И правительство не может принимать решения против собственных граждан, если граждане дают отпор.

Австрийское издание Der Standart называет Чуггеля одним из лидеров «католического сопротивления», которое призывает христиан активно участвовать в акциях протеста против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации.

Мария Епифанова, «Новая газета»

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