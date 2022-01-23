Политолог раскрыл план Британии по переделу Европы

Украинский политолог Константин Бондаренко сообщил в интервью газете «Страна», что Лондон планирует масштабное изменение Европы.

«Британия делает заявку на роль самостоятельного игрока, а не просто младшего партнера США. Она подбирает все те куски бывшего Pax Americana, которые по каким-то причинам стали обузой для Штатов, и выстраивает собственный Pax Britannica», – цитирует его РИА «Новости».

Политолог считает, что Британия намерена сформировать ось Лондон – Анкара, на которую могут быть нанизаны Польша, Украина, Молдавия, а в перспективе – страны Балтии.

«Внимательно изучайте контакты между Киевом и Анкарой, Анкарой и Лондоном. Ничего хорошего Украине это не принесет – нам и дальше уготовлена роль пушечного мяса в большом переделе Европы и мира. <…> Если американцы – это суперпрагматики, то британцы – суперциники, как показывает история», – заключил Бондаренко.

Ранее Совет по геостратегии Великобритании сообщил в своем Twitter, что министр иностранных дел Лиз Трасс рассматривает возможность появления тройственного пакта между Лондоном, Варшавой и Киевом. Глава внешнеполитического ведомства подтвердила, что Соединенное Королевство развивает новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной.