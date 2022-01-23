 

В ОДКБ оценили активность НАТО в Восточной Европе

23.01.2022, 21:04, Новости дня
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Военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе, сообщил в интервью телеканалу ОНТ генсекретарь ОДКБ Станислав Зась.

«В целом милитаризация восточно-европейского региона вблизи западных границ ОДКБ, повышение активности военной на этих рубежах, не способствует укреплению безопасности всех наших стран, прежде всего, в восточно-европейском регионе, создает определенный источник угроз, это на самом деле так. Поэтому мы считаем важным все-таки снижать этот градус противостояния, напряженности, военной активности, искать другие способы для обеспечения безопасности», – прокомментировал он активность стран НАТО у границ Белоруссии, информирует РИА «Новости».

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».



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