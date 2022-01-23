В ВОЗ допустили появление штаммов COVID заразнее «омикрона»

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в эфире программы «Наука за пять минут» на сайте ВОЗ сообщила, что будущие разновидности коронавируса могут оказаться заразнее «омикрона».

«Чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться», – цитирует ее РИА «Новости».

Керкхове отметила, что «омикрон» не станет последним штаммом SARS-CoV-2, высока вероятность появления нового варианта инфекции из категории «вызывающих обеспокоенность». По ее словам, пока неизвестно, какими будут новые штаммы, но можно быть уверенными в их большей заразности.

Ранее комиссар департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади сообщила, что боль и першение в горле являются самыми распространенными симптомами, позволяющими указывать на наличие заболевания «омикроном» еще до получения положительного результата тестирования на COVID-19.