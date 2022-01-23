 

В России во время крещенских купаний женщина утонула в проруби на глазах у мужа и детей. Видео

23.01.2022, 20:54, Новости дня
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“На данный момент поиски результатов не дали, работают в том числе водолазы”, – сообщили спасатели.

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, как женщина крестится, прыгает в прорубь и исчезает под водой, унесенная течением.

Сообщается, что женщина была юристом в строительной компании. В необорудованную прорубь она нырнула после того, как вышла из бани.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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