В России во время крещенских купаний женщина утонула в проруби на глазах у мужа и детей. Видео

“На данный момент поиски результатов не дали, работают в том числе водолазы”, – сообщили спасатели.

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, как женщина крестится, прыгает в прорубь и исчезает под водой, унесенная течением.

Сообщается, что женщина была юристом в строительной компании. В необорудованную прорубь она нырнула после того, как вышла из бани.

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