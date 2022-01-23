 

Рэпер Снуп Догг приглашен в качестве диджея на свадьбу Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

23.01.2022, 20:54, Новости дня
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В публикации отмечается, что Снуп Догг не только будет развлекать гостей на свадьбе, но и еще устроит для Бруклина шумный мальчишник в Лас-Вегасе.

“Свадьба Бруклина будет большим событием. Мой приезд и выступление станут подарком ему и его жене в их большой день. Да и ничто так не запустит вечеринку после первого танца, как сет от Снуп Догга. Танцпол будет в огне”, – цитирует издание рэпера.

19 января The Sun написал, что церемония бракосочетания пары пройдет во Флориде в поместье отца Николы Пельтц – американского миллиардера Нельсона. Братья Бруклина будут на свадьбе шаферами. Среди приглашенных гостей – американская модель Джиджи Хадид, американская актриса Николь Ричи, а также британский шеф-повар Гордон Рамзи с женой.

Крестного отца Бруклина Бекхэма, британского певца Элтона Джона на свадьбе не будет из-за запланированного концертного тура.

Контекст:

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц начали встречаться осенью 2019 года. В июле 2020 года Бекхэм сделал Пельтц предложение, и она ответила ему согласием.

В октябре стало известно, что пара перенесла свадьбу на 2022 год. Причиной решения стало нежелание влюбленных ограничивать себя в количестве гостей из-за пандемии коронавируса.

В декабре 2020 года Бекхэм и Пельтц подписали брачный контракт.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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