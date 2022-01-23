 

Libération – почти четверть французов живут при сильном дефиците врачей

23.01.2022, 20:48, Новости дня
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24% населения Франции живут в такой ситуации, при которой количество врачей на душу населения достигает критически низких отметок. Ещё 37% французов живут в обстановке, которая близка к критической. И в ближайшее время ситуация не исправится, поскольку прежние врачи уходят на пенсию, а новым учиться как минимум девять лет, пишет Libération.


AP

Судя по данным региональных подразделений Минздрава Франции, две трети французов живут в районах, где сильно не хватает врачей общей практики, пишет Libération. 24% населения страны живут в такой ситуации, которая требует срочной корректировки, то есть где количество врачей на душу населения достигает критических отметок. Ещё 37% французов живут в обстановке, которая близка к критической.

Если судить по географическому принципу, то хуже всего дела с врачами общей практики обстоят в районе вокруг Парижа, там приходится всего 69 докторов на 100 тыс. жителей. В среднем по Франции это значение составляет 86 врачей на 100 тыс. человек. А в таких районах, как Нормандия и Верхняя Франция, меньше всего узких специалистов.

Такая нехватка врачей во Франции связана с тем, что много лет сокращалось количество мест на медицинских факультетах. Самый большой спад был в 1980-х годах. С 2000-х врачей стали готовить больше, но этот процесс идёт постепенно, слишком медленно, чтобы компенсировать количество врачей, которые уходят на пенсию. Чтобы стать врачом общей практики, нужно отучиться минимум девять лет.

Так что в лучшем случае число врачей общей практики будет держаться на одном уровне ещё десять лет: многие доктора уйдут на пенсию, при этом потребность во врачах будет только расти из-за общего старения населения. «Так что ситуация ещё будет ухудшаться», — пишет Libération.



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