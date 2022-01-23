WT – американцы считают, что Тайвань от Китая защищать нужно, а Украину от России — нет

В США провели опрос общественного мнения, который показал, что американцы считают Китай более серьёзной угрозой, чем Россия, пишет The Washington Times. Они ратуют за то, чтобы в случае нападения Китая на Тайвань США вступились, а если РФ нападёт на Украину, то лучше ограничиться дипломатическим давлением и поставками помощи.



AP

Большинство американцев разного политического толка поддерживают идею, что США должны вступиться за Тайвань, если на него нападёт Китай, но не должны защищать Украину от России. Такие результаты показал опрос общественного мнения, проведённый Trafalgar Group по заказу Convention of States Action, пишет The Washington Times.

Социологи выявили: 58,1% респондентов считают, что если Китай нападёт на Тайвань, то США должны защитить остров. При этом если РФ нападёт на Украину, то за «ограниченное вмешательство» Штатов в ситуацию высказались 84,8% опрошенных.

Судя по этим данным, американские избиратели видят большую угрозу в Китае, а не в России, несмотря на нынешнюю обеспокоенность, что война может разразиться на востоке Европы. «Избиратели всех партий недвусмысленно встали за то, чтобы США обеспечили военную оборону свободного и демократического Тайваня против растущей угрозы со стороны Китая, пусть даже для нашего государства это будет сопряжено с большим риском и, возможно, большими издержками. И, наоборот, избиратели явно симпатизируют Украине и поддерживают идею помогать ей дипломатическими и иными методами, но они не высказываются в пользу военного вмешательства США в случае начала конфликта с Россией», — приводит автор статьи слова директора компании, которая проводила опрос.

Администрация Байдена обещала жёсткие экономические санкции в случае, если Кремль нападёт на Украину, но отвергла идею об участии американских военных, ведь Украина не входит в НАТО.

Если РФ нападёт на Украину, 31,1% избирателей считают, что США должны поставлять Украине помощь и вооружения, 30,5% высказываются только за дипломатическое давление, 23,2% — за то, что США должны помогать только через своих военных советников. И лишь 15,3% высказались за то, чтобы американские солдаты сами направились защищать Украину. «Наши лидеры часто забывают, что у американского народа большая мудрость в понимании природы зарубежных угроз», — приводит автор статьи слова директора компании.

В статье отмечается, что результаты этого опроса совпадают с выводами предыдущих исследований: американцы считают Китай большей угрозой, чем Россию, особенно после начала пандемии. Так, летом 2020 года самой большой угрозой США назвали Китай 54% американцев, а Россию — 22%, пишет The Washington Times.