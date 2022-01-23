 

Мнение: Я солдат

23.01.2022, 20:46, Разное
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История про то, как главный морской волк Германии Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после слов о том, что Крым теперь российский, и это навсегда, к демаршу украинского МИД, который выразил протест словами адмирала, вряд ли имеет прямое отношение. Хотя, конечно, события связанные.

Есть правило: военные о политике не говорят. Ни в личном качестве, ни тем более в должностном. Либо говорят строго в рамках и русле текущей линии политического руководства, не забывая упомянуть «Я солдат, я исполню любой приказ». В диких странах такое, конечно, возможно, но там политика и вооруженное насилие есть неразрывное одно и то же.

В свое время герой и победитель Ирака Норман Шварцкопф тоже слегка потерял бдительность, полагая, что его военный гений дает ему право, и высказался на политическую тему. За что был немедленно и беспощадно отправлен в отставку. В частном качестве — да ради бога. Но только не при погонах и не при должности. Вице-адмирал Шенбах никого не побеждал, а потому с ним даже церемониться не стали — на мороз и до свиданья.

Кстати, довольно своевременная расправа. Тут очень возможно скорое обострение, поэтому от военных ждут не выражения личной позиции, а неукоснительного исполнения. «Его пример — другим наука».

Источник: Эль Мюрид



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