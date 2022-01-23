Мнение: Попытка переворота в Буркина-Фасо

Не далее как в первой половине января ванговал https://riafan.ru/1586431-voennyi-ekspert-rozhin-gosudarstva-afriki-ustali-ot-francii-i-ee-stavlennikov на тему скорых попыток переворотов в странах сопредельных с Мали.

Ну а сегодня утром…

Ранним утром в воскресенье из нескольких военных лагерей в Буркина-Фасо раздалась стрельба, заявило правительство, но оно отрицает, что военные захватили власть. Обстрел из тяжелого оружия по лагерю Сангул-Ламизана в столице Уагадугу, в котором находится генеральный штаб армии и тюрьма, в которой находятся солдаты, участвовавшие в неудавшейся попытке государственного переворота 2015 года, начался как минимум в 5:00 утра (полночь по восточному времени), сообщает репортер Reuters. сказал.

Позже репортер видел, как солдаты стреляли в воздух в лагере. Свидетель также сообщил о стрельбе в военном лагере в Кайе, примерно в 100 км к северу от Уагадугу.

Правительство Буркина-Фасо подтвердило стрельбу в некоторых военных лагерях, но опровергло сообщения в социальных сетях о том, что армия захватила власть.

«Информация в социальных сетях свидетельствует о захвате территории армией. Правительство, подтверждая перестрелку в некоторых казармах, опровергает эту информацию и призывает население сохранять спокойствие», — говорится в заявлении официального представителя правительства Алкассума Майги.

Правительства в Западной и Центральной Африке находятся в состоянии повышенной готовности к переворотам после успешных путчей за последние 18 месяцев в Мали и Гвинее. Военные также пришли к власти в Чаде в прошлом году после того, как президент Идрисс Деби погиб на поле боя.

Ранее в этом месяце власти Буркинабе арестовали дюжину солдат по подозрению в заговоре против правительства.

Аресты последовали за перестановкой в ​​армейском руководстве в декабре, которую некоторые аналитики расценили как попытку президента Роча Каборе укрепить свою поддержку в вооруженных силах.

В результате роста насилия в западноафриканской стране со стороны исламистских боевиков, связанных с «Аль-Каидой» и « Исламским государством » , в прошлом году погибло более 2000 человек, что спровоцировало жестокие уличные протесты в ноябре, призывающие Каборе уйти в отставку.

На субботу были запланированы дополнительные демонстрации, но правительство запретило их, и вмешалась полиция, чтобы разогнать сотни людей, пытавшихся собраться в Уагадугу.

Правительство несколько раз приостанавливало работу мобильного интернета, а напряженная ситуация в ноябре заставила специального посланника ООН в Западной Африке предостеречь от любого военного переворота.

Среди заключенных лагерной тюрьмы Сангуле-Ламизана находится генерал Гилберт Диендере, который был главным союзником бывшего президента Буркина-Фасо Блеза Компаоре. Компаоре был свергнут в результате восстания 2014 года.

https://edition.cnn.com/2022/01/23/africa/burkina-faso-gunfire-intl/index.html – цинк

В столице страны продолжаются перебои с интернетом.

Продолжают поступать противоречивые сообщения на тему происходящего – от полного контроля правительства над ситуацией до полного успеха военного переворота. В общем, подождем результата переворота. Если правительство удержит контроль над ситуацией, то страна пока что останется во французской сфере влияния. Если же не удержит, то нельзя исключать, что следующий фильм из франшизы "Турист" снимут про Буркина-Фасо.



Интересно, что там военные в Нигере думают. Все-таки урановые рудники в стране имеются…

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