Евросоюз призвал освободить жену судьи

…насильно вывезенную в Чечню.

Евросоюз призывал российские власти освободить Зарему Мусаеву, жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, которую силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный. Об этом говорится в заявлении ЕС.

«Вызывают озабоченность достоверные сообщения о непрекращающихся нарушениях прав человека в Чечне, бездействии федеральных властей и безнаказанности виновных в противоправных действиях в отношении чеченских правозащитников и их родственников», — говорится в заявлении.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевы якобы поддерживают экстремизм и терроризм, из-за чего их необходимо задержать, а в случае сопротивления — уничтожить. «Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня», — считает Кадыров. После этого муж и дось Мусаевой покинули Россию.

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В Нижнем Новгороде попытались похитить федерального судью с семьей, но удалось увезти только его жену. Как это было — рассказывает адвокат, ставшая свидетелем событий

В четверг в нижегородскую квартиру Янгулбаева — отца экс-сотрудника северокавказского филиала «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева — пришли представители чеченского ГУ МВД по городу Грозному. Силовики пытались похитить не только жену Янгулбаева Зарему Мусаеву, но и его самого.

В итоге полицейские увезли Мусаеву, страдающую диабетом второго типа, в без одежды и необходимых лекарств и инсулина. По словам правозащитников, супруге Янгулбаева необходимо делать уколы инсулина пять раз в день. В эфире «Дождя»* Янгулбаев-младший сообщил, что адвоката к матери не пускают. С постановлением о принудительном приводе Янгулбаева и Мусаевой в качестве свидетелей по делу о мошенничестве силовики приехали в Нижний Новгород за день до этого.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «странной» новость о похищении супруги федерального судьи. «Ну вообще фантастическая история, конечно, мы предпочитаем просто не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений. Уж очень в неправдивое время мы живем», — пояснил он. Сам Янгулбаев после этого обратился к Пескову и подчеркнул, что ситуация реальная.

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