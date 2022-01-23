Самолет МС-21-300 прибыл в Якутск для испытания в условиях низких температур

Пассажирский лайнер МС-21-300 прилетел в Якутск для проведения испытания в условиях низких температур, самолет отечественного производства планируют приобрести для рейсов в регион, информирует пресс-служба главы и правительства республики.

«Сегодня, 23 января, в Якутск из города Жуковский Московской области прибыл самолет МС-21-300 производства корпорации «Иркут». Воздушное судно пройдет испытания в условиях низких отрицательных температур наружного воздуха», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что разработку среднемагистрального пассажирского лайнера нового поколения МС-21-300 вместимостью от 163 до 211 пассажиров ведет научно-производственная корпорация «Иркут».

Ранее сообщалось, что самолет МС-21-300 прилетел в пермский аэропорт Большое Савино из Краснодара для проведения летных испытаний.