Литва запретила въезд Наташе Королевой

Власти Литвы запретили въезд в страну для российских исполнителей Наташи Королевой и Хабиба (Хабиб Шарипов) сроком на пять лет, информирует Литовское радио и телевидение (LRT).

По данным СМИ, департамент миграции МВД Литвы внес музыкантов в список нежелательных лиц из-за их выступлений в Крыму. Представитель организаторов шоу уже сообщил, что концерт Хабиба, запланированный на вечер воскресенья в Вильнюсе, был отменен, передает РИА «Новости».

Ранее депутаты Сейма Литвы заявили, что российским исполнителям Наташе Королевой и Хабибу, которые собираются провести концерты в Литве, следует запретить въезд в страну.

Напомним, Литва далеко не в первый раз выступает против российских музыкальных исполнителей. Так, в список нежелательных лиц в Литве был внесен Филипп Киркоров, так как певец во время своих неоднократных посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».