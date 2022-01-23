Блинкен: США будут укреплять военный потенциал Украины, пока проводят переговоры с Россией

США планируют содействовать наращиванию оборонного потенциала Украины одновременно с дипломатическим взаимодействием с Россией, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью каналу CBS.

Отвечая на вопрос, допускает ли он, что РФ может пытаться «выиграть время, чтобы найти предлог для вторжения», Блинкен заявил, что «именно поэтому даже в то время, когда мы участвуем в дипломатическом взаимодействии, чтобы понять, есть ли возможность для укрепления коллективной безопасности на взаимной основе, отвечаем на некоторые опасения, имеющиеся у России, а она отвечает на многие наши опасения, даже в то время, пока мы это делаем, мы укрепляем оборону и средства сдерживания», информирует ТАСС.

«В последние недели мы очень активно работали над тем, чтобы сплотить союзников и партнеров по всей Европе, чтобы ясно дать понять, что возобновление российской агрессии повлечет за собой колоссальные последствия. В прошлом году мы предоставили Украине больше военной помощи, чем в каком-либо другом предшествовавшем году. Мы действовали против агентов РФ на Украине, пытающихся дестабилизировать правительство. Я только что одобрил передачу американских военных технологий в других странах Украине», – продолжил Блинкен

Госсекретарь заключил, что США продвигаются «по обоим направлениям и в любом случае будем готовы. Выбор за (президентом России) Владимиром Путиным».

Напомним, Блинкен по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».