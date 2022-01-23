 

Блинкен: США будут укреплять военный потенциал Украины, пока проводят переговоры с Россией

23.01.2022, 20:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США планируют содействовать наращиванию оборонного потенциала Украины одновременно с дипломатическим взаимодействием с Россией, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью каналу CBS.

Отвечая на вопрос, допускает ли он, что РФ может пытаться «выиграть время, чтобы найти предлог для вторжения», Блинкен заявил, что «именно поэтому даже в то время, когда мы участвуем в дипломатическом взаимодействии, чтобы понять, есть ли возможность для укрепления коллективной безопасности на взаимной основе, отвечаем на некоторые опасения, имеющиеся у России, а она отвечает на многие наши опасения, даже в то время, пока мы это делаем, мы укрепляем оборону и средства сдерживания», информирует ТАСС.

«В последние недели мы очень активно работали над тем, чтобы сплотить союзников и партнеров по всей Европе, чтобы ясно дать понять, что возобновление российской агрессии повлечет за собой колоссальные последствия. В прошлом году мы предоставили Украине больше военной помощи, чем в каком-либо другом предшествовавшем году. Мы действовали против агентов РФ на Украине, пытающихся дестабилизировать правительство. Я только что одобрил передачу американских военных технологий в других странах Украине», – продолжил Блинкен

Госсекретарь заключил, что США продвигаются «по обоим направлениям и в любом случае будем готовы. Выбор за (президентом России) Владимиром Путиным».

Напомним, Блинкен по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Защита оспорит отказ в освобождении Ассанжа под залог

13.09 / Украинские пограничники продолжают усиленную охрану границы с Беларусью

09.08 / Участники конференции по Ливану договорились выделить стране более 250 млн евро

11.04 / В Киеве задержали двух человек с боевыми гранатами

28.08 / Кулеба: Сейчас у Украины отношений с талибами нет и быть не может

21.02 / На Земле заканчиваются запасы фосфора

08.03 / В Экваториальной Гвинее объяснили, что взрывалось в крупнейшем городе страны

26.06 / Суд продлил арест подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова. Его хотели взять на поруки Мочанов и нардеп от “Слуги народа”

25.07 / Под Астраханью столкнулись грузовик и легковушка, погибли четверо

05.09 / Алжирский депутат предложил Германии опубликовать документы об отравлении Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика