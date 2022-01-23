Мнение: Ипотека за три года, тоска по кругляку и неизбежность кризиса

1. В России есть миф про ипотеку на 30 лет. Мол, раньше ипотечный кредит никак не выплатить, добро пожаловать в кабалу длиною в полжизни. Российские реалии отличаются от страшных сказок, у нас тут не загнивающий Запад:

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/01/14/904528-bolshe-polovini-rossiyan

58% заемщиков, оформивших ипотечные кредиты с 2010 по 2021 г., погасили их за 38 месяцев [три года] (см. таблицу), свидетельствуют данные ОКБ (единственное бюро с данными Сбербанка), очищенные от рефинансированных кредитов. Более ранние данные в ОКБ нерелевантны. Средний срок ипотечного кредита в сентябре минувшего года достиг исторического максимума, зафиксировал ЦБ, – 20,6 года. Это срок, на который ипотека оформлялась в течение первых девяти месяцев 2021 г.

Из тех, кто взял ипотеку в 2010–2016 гг., 70% закрыли кредит, на это у них ушло в среднем 48 месяцев [четыре года]. 89% взявших ипотеку в 2010 г. погасили ее досрочно за 52 месяца (4,4 года), из тех, кто брал ипотеку в 2016 г., досрочно выплатили кредит 60,5% – за 33 месяца. Четверть заемщиков, взявших ипотеку в 2017–2021 гг., погасили ее в среднем за 16,4 месяца [год с мелочью].

2. Европейцы тоскуют по русскому кругляку:

https://lenta.ru/news/2022/01/21/spor/

Еврокомиссия намерена оспорить ограничения России на экспорт древесины. Она решила сделать запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) о проведении консультаций с Россией, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Ограничения заключаются в повышении экспортных пошлин на некоторые виды продуктов и значительном снижении числа таможенных пунктов, через которые такой экспорт может идти, отметили в Еврокомиссии.

Там уверены, что введенные российскими властями ограничения на экспорт леса «серьезно подрывают деревообрабатывающую промышленность ЕС, направленную на экспорт необработанной древесины из России, а также создают неопределенность на мировом рынке древесины».

Согласно нормам ВТО, «Россия обязалась применять максимальные пошлины в 13 и 15 процентов для разных пород дерева, но новые пошлины доходят до 80 процентов», сказано в заявлении.

Хорошо, что нас пока не обвиняют в дровяном кризисе. А ведь во многих местах Европы из-за дороговизны нормального топлива уже переходят на дрова, при этом цены на дрова быстро растут.

3. В Школе капитализма я рассказываю, почему кризис обязательно будет, и почему минимально разумный инвестор непременно должен думать именно о кризисе:



https://sponsr.ru/capitalism/9531/O_neizbejnosti_krizisa/



Полторы недели назад мы с вами обсуждали способы страховки от «адских санкций». Если вы пошли по первому варианту и купили опционы пут на российский фондовый рынок, сейчас вы довольны собой, так как, например, RI120000BO2 стоил тогда 1000 рублей, а сейчас стоит уже 4500.



https://mfd.ru/marketdata/ticker/?id=38296



Но это не значит, что выросшие в цене опционы пора продавать. Во-первых, российский рынок акций может просесть и глубже вниз, тогда опционы пут будет стоить дороже. Во-вторых, смысл покупки опционов не в том, чтобы «сделать иксы» на резком движении рынка, а в том, чтобы подстраховаться на случай потерь. Это не «темка» для удачной спекуляции, это способ заделать опасную брешь в стене и чувствовать себя хорошо при любом раскладе, куда бы там рынок ни пошёл.

