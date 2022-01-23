Король Бельгии объявил о выходе страны из НАТО и обратился за помощью к ОДКБ

Король Бельгии Филипп в связи с массовыми беспорядками на улицах Брюсселя записал видеообращение к народу, в котором объявил о выходе страны из военно-политического блока НАТО и попросил о помощи у стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Бельгию захватили уличные террористы. Они бьют полицейских, медиков, пожарных, поджигают автомобили, грабят магазины. Большинство из протестующих не говорят на фламандском языке», – сказал монарх, добавив, что считает обращение уместным и своевременным.

«На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства в срочном порядке оказать им помощь. Блок НАТО сообщил нам, что для одобрения нашего запроса необходимо согласие всех членов альянса. Они соберутся на саммите через две недели. Мы не можем столько ждать и отдать страну на растерзание врагам. В то же время в ОДКБ сообщили, что готовы отправить свой миротворческий контингент прямо сейчас», — добавил глава государства.

Председатель ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение об отправке миротворцев всех стран-участниц в Бельгию. В основном они будут охранять социальную инфраструктуру. Российские десантники возьмут под контроль здания Европарламента, штаб-квартиру НАТО и центральный офис банковской системы SWIFT.

Ратификация вступления Бельгии в ОДКБ состоится сразу после завершения антитеррористической операции в стране.

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