“Без меня меня женили”. Азаров опроверг заявление МИД Великобритании о его связях с российскими спецслужбами

Азаров назвал “бредом” и “чушью” информацию МИД Великобритании, в которой говорится, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, в том числе и с ним.

Он отказался комментировать это заявление, сказав, что “это называется без меня меня женили”.

Кроме Азарова, в перечень лиц, у которых, по данным Великобритании, имеются связи с российскими спецслужбами, вошли также первый вице-премьер-министр Украины с 2012-го по 2014 год Сергей Арбузов, первый вице-премьер-министр с 2010-го по 2012 год и руководитель аппарата бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Клюев, бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимир Сивкович.

Контекст:

22 января на сайте МИД Великобритании появилось заявление о планах России сделать в Украине лидером главу пророссийской партии “Наши”, депутата двух созывов Верховной Рады Евгения Мураева.

В заявлении МИД Великобритании говорилось также о том, что ряд украинских политиков времен президентства Виктора Януковича поддерживают связи с российскими спецслужбами, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину.

В МИД РФ назвали это сообщение “дезинформацией” и призвали “прекратить провокационную деятельность”.

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