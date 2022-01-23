 

51-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на показ мужской коллекции Dior в прозрачной рубашке, засветив соски

23.01.2022, 20:10, Новости дня
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Образ модели в кадре дополнили черные брюки, черное пальто и черная сумка, расшитая камнями.

В подписи к фото она отметила британского дизайнера Кима Джонса, который является креативным директором мужской линии Dior.

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Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

“Ты выглядишь потрясающе”, – написала artemisfowl95.

“Королева”, – прокомментировал silvio_caiombe.

Контекст:

Наоми Кэмпбелл начала карьеру модели в возрасте 15 лет. В 1991 году журнал People назвал ее одной из 50 самых красивых женщин мира. В 1995 году модель дебютировала как певица, записав альбом Babywoman.

18 мая 2021 года Кэмпбелл сообщила, что впервые стала матерью и опубликовала фото дочери. На снимке были запечатлены ножки ребенка в ладони Кэмпбелл. Других подробностей материнства модель не озвучила.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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