 

Российский врач рассказал об эффективных способах улучшения работы мозга

23.01.2022, 20:06, Разное
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Российский врач-невролог Юрий Андрусов недавно провел беседу с представителями одного из отечественных изданий, в ходе которой затронул вопросы здорового функционирования человеческого мозга. Специалист выделил ряд мероприятий, способствующих улучшению здоровья упомянутого органа.
Свои рекомендации Юрий Андрусов начал с того, что напомнил о важности здорового питания в аспекте профилактики ухудшения здоровья и преждевременного старения главного органа центральной нервной системы. В частности, он назвал наиболее оптимальные продукты для включения в рацион. По словам специалиста, таковыми являются оливковое масло, жирная красная рыба, черника, голубика, а также орехи и зелень. В то же время следует избегать приверженности к разным диетам – это может навредить мозгу. Также медик определенно выразил свою позицию по вопросу массажа головы: польза данного вида манипуляций слишком переоценивается людьми, взамен же стоит отдать предпочтение спортивным тренировкам.

“Снижение мозгового кровотока имеет совершенно четкие последствия, например, в виде инсульта. Но регулярные физические упражнения, адекватные нагрузки с учащенным сердцебиением и дыханием благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, соответственно улучшая и снабжение мозга кислородом”, – пояснил Андрусов.

Полезны для мозга и когнитивные тренировки, в качестве которых вполне подойдут упражнения в виде выполнения новых задач. Примером такой практики могут стать разучивание стихов или периодическое использование другой руки для приема пищи. Немаловажным является и своевременность использования профилактических мероприятий – тренировки мозга важно начать еще до наступления 40-летнего рубежа, чтобы исключить опасность развития деменции.

Источник: sever-press.ru



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