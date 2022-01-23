ABC News – США планируют эвакуировать своих дипломатов с Украины

Американские власти готовятся к вывозу из Киева сотрудников посольства и их семей. Кроме того, Вашингтон призывает граждан отказаться от поездок на Украину, а тем, кто уже находится в стране, советуют её покинуть в ближайшее время, передаёт ABC News.

Мы переходим к следующей главной теме: украинский кризис обостряется на фоне предупреждений о возможном российском вторжении. Власти США готовятся одобрить эвакуацию некоторых американских дипломатов и членов их семей из посольства на Украине.

В то же время США спешат увеличить военную помощь стране. Туда уже прибывает первая поставка вооружений стоимостью 200 миллионов долларов, в том числе боеприпасы.

Кроме того, сегодня вечером Британия раскрыла сенсационную разведывательную информацию о предполагаемом российском заговоре. С репортажем корреспондент ABC News в Белом доме Мэри Элис Паркс.

Сегодня вечером наши источники в администрации подтвердили, что Госдепартамент готовится одобрить эвакуацию некоторых американских дипломатов и их семей из посольства на Украине, поскольку ситуация с безопасностью ухудшается и становится всё более непредсказуемой. В отличие от Афганистана, сотрудники посольства и их семьи, скорее всего, будут вылетать коммерческими рейсами.

Другим американским гражданам уже посоветовали не ездить на Украину. А тех, кто находится в стране, на этой неделе предупредят, чтобы они незамедлительно уезжали.

Посольство США на Украине публикует эти фотографии, на которых видно более 90 тонн американской военной помощи, включая боеприпасы. Это первая партия помощи украинской армии в размере 200 миллионов долларов, которую в прошлом месяце одобрил президент Байден.

Корреспондент ABC News Патрик Ривелл находится в украинской столице.

ПАТРИК РИВЕЛЛ, корреспондент ABC News в Киеве: США сейчас спешат увеличить военную помощь Украине. Раньше они относились к этому крайне осторожно. Помимо того, Вашингтон разрешил Литве поставлять сюда ракеты американского производства «Стингер». Именно такую помощь Кремль называет красной линией.

Сегодня вечером британские власти выступили с поразительным обвинением. Они утверждают, что у них есть разведданные, согласно которым, российское правительство «хочет привести к власти в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины». Хотя они не предоставили подробностей, британцы перечислили нескольких бывших украинских чиновников, которые, по их утверждению, связаны с офицерами российской разведки. В Белом доме заявили, что подобный заговор вызывает «глубокую обеспокоенность».

После встреч в Женеве на этой неделе американские и российские дипломаты согласились продолжить переговоры. Возможно, это хороший знак о небольшом снижении напряжённости. Но на этой неделе РФ также показала миру, что она отправляет дополнительные войска в регионы к северу от Украины, опубликовав это видео, на котором истребители отправляются в соседнюю Белоруссию, а солдаты тренируются на востоке Украины.

УИЛЬЯМ ТЕЙЛОР, экс-посол США на Украине: Украинский народ настроен решительно. Они готовы сражаться. Ситуация на всех трёх границах ухудшалась после того, как русские отправились в Белоруссию. Так что теперь она (российская армия. — ИноТВ) ещё и на их северной границе.

Мэри Элис Паркс с нами на связи из Белого дома. Мэри Элис, как президент Байден следит за событиями в регионе в эти выходные?

МЭРИ ЭЛИС ПАРКС, корреспондент ABC News в Белом доме: Президента сейчас здесь нет, Уит. Он находится в Кэмп-Дэвиде. Белый дом сообщает, что Байден встречается с членами его команды национальной безопасности. Некоторые присутствуют там лично, другие — виртуально. А в Госдепартаменте заявили, что госсекретарь Блинкен в эти выходные также продолжает обсуждение ситуации с союзниками. Уит?

Понятно. Мэри Элис рассказала нам о важном развитии событий. Спасибо.

Дата выхода в эфир 22 января 2022 года.