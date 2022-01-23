Глава МИД Франции – с Россией нужно говорить — но сохранять «непреклонность»

Западным странам необходимо поддерживать диалог с Россией и вести с ней переговоры, обсуждая при этом не только те темы, которые предлагает сама Москва, но и другие вопросы, заявил в интервью BFM TV министр иностранных дел Франции Жан-Ив Лё Дриан. Вместе с тем, как предупредил чиновник, в «фундаментальных вещах» — включая принцип неприкосновенности границ европейских стран, соблюдать который обязалась Москва, — Запад должен проявлять «непреклонность».

Мы, конечно, поговорим сейчас об Украине, но прежде чем поговорить о ней — а также о России, здесь всё связано, — я задам вам вопрос по поводу газопровода «Северный поток — 2». Почему? А потому, что здесь тоже есть связь. Для Европы этот газопровод является рычагом влияния на Россию, и так не я считаю, так говорят американские дипломаты — что «Северный поток — 2» для Европы представляет собой рычаг влияния, который можно применить в отношении России. Если РФ вторгнется на Украину, целесообразно ли будет закрыть «Северный поток — 2»?

ЖАН-ИВ ЛЁ ДРИАН, министр иностранных дел Франции: Немцы — а это вопрос, который в первую очередь касается Германии…

Да, прежде всего Германии, но и всей Европы тоже, ведь этот российский газ и к нам тоже идёт.

ЖАН-ИВ ЛЁ ДРИАН: По этому вопросу, по вопросу «Северного потока — 2», Франция всегда проявляла большую сдержанность. Но, как я понимаю, если вдруг в отношении Украины будет предпринята агрессия, такой вопрос обсуждаться, скорее всего, будет.

Итак, если РФ совершит агрессию против Украины, обсуждаться такое будет?

ЖАН-ИВ ЛЁ ДРИАН: Все наши усилия на данный момент сосредоточены на том, чтобы избежать российской агрессии в отношении Украины. Но мы с самого начала чётко заявили Москве, что, если против Украины будут предприниматься дальнейшие агрессивные шаги, её ждут серьёзные стратегические последствия. И такое предупреждение, как я понимаю, европейские страны сделали все вместе и неоднократно, и звучало оно в том числе со стороны Франции. Но это не означает, что с Россией не надо вести диалог. Однако Москве нужно говорить о том, что в том случае, если будут предприняты дальнейшие посягательства на территориальную целостность Украины, Россию ждут очень тяжёлые последствия.

Итак, «Северный поток — 2» для Европы — это всё-таки рычаг влияния…

ЖАН-ИВ ЛЁ ДРИАН: Это лишь часть нашего арсенала влияния, у нас есть и другие инструменты.

Это понятно, но всё-таки это наш рычаг?

ЖАН-ИВ ЛЁ ДРИАН: В том числе.

Поговорим же всё-таки об Украине. Считаете ли Вы, что вторжение на Украину российских войск вообще возможно?





ЖАН-ИВ ЛЁ ДРИАН: Россия сосредоточила у границ Украины и Донбасса значительные силы, и в последние месяцы 2021 года этот процесс ускорился. Нас это скопление войск изрядно беспокоит. Позднее в какой-то момент — если не ошибаюсь, это было 21 декабря — президент Путин заявил, что всё это происходило в рамках учений, что РФ имеет полное право осуществлять подготовку своих войск и что она вскоре начнёт отвод части этих сил. Мы этого отвода не заметили, но…

Так они до сих пор на месте!





ЖАН-ИВ ЛЁ ДРИАН: Но параллельно господин Путин предложил кое-что обсудить. Это было что-то новое. Он предложил провести переговоры по поводу возможного соглашения между Россией и США о контроле над вооружениями, а также обсудить с НАТО, намереваясь, в некотором роде, вернуться к зонам влияния, которые существовали раньше, то есть к разделению на блоки, добиться, чтобы РФ в конечном счёте вернула себе дух «Ялты».

… и дух СССР.

ЖАН-ИВ ЛЁ ДРИАН: Это не наша точка зрения, мы её не разделяем. Но в тот момент, когда президент Путин изъявляет желание поговорить, нужно на такой разговор соглашаться — даже если в наших глазах обсуждать нужно прежде всего скорее не те нормы, которые предлагает президент Путин, а другие темы. Ведь в прошлом, до распада СССР, действительно было противостояние двух блоков, но ведь были и обязательства, которые тот же СССР на себя взял — так называемые Хельсинские соглашения, а также Парижская хартия.



В их рамках Советский Союз — и РФ это позже подтвердила — подписался под тем, что каждая страна Европейского союза и Европы ради сохранения стабильности и безопасности в Европе будет иметь право на независимость, суверенитет, неприкосновенность границ и прозрачность — то есть, короче говоря, право самостоятельно выбирать, с кем заключать союзы и поддерживать партнёрство. Всё это зафиксировано в Парижской хартии и Хельсинских соглашениях, которые подписала Москва.



Так что давайте будем говорить, обсуждать все темы, участвовать в этих встречах и стараться вести себя так, чтобы диалог с Россией мог продолжаться, ведь РФ — наш сосед, но вместе с тем необходимо в фундаментальных вещах сохранять непреклонность.

Дата выхода в эфир 22 января 2022 года.