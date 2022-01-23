Мнение: Газовый маневр

США ведут переговоры с Катаром на предмет экстренного изменения газовых поставок в случае обострения ситуации вокруг России и Украины. Цель переговоров — восполнить возможный перебой в газовых поставках из России. Здесь нужно понимать, что Европа готова присоединиться к санкциям США и введет эмбарго на поставки нефти и газа из России в случае военных действий на Украине. Формально Штаты используют формулировки, указывающие на российские инициативы по прекращению поставок, но на деле именно Европа будет блокировать их.

Нефть для Европы уже готова поставлять Саудовская Аравия, тем более, что сейчас у саудитов есть резерв по мощностям примерно в 2-2,5 млн баррелей в сутки, а в случае необходимости на ограниченный период они могут повысить добычу еще почти на миллион баррелей. В целом этого вполне достаточно, чтобы перекрыть возникающий разрыв.

С Катаром ситуация сложнее — весь его газ законтрактован, а сам Катар до сих пор находится в непростом финансовом положении, будучи серьезно закредитованным. Это положение возникло давно — Катар, развивая свою газовую программу, активно пользовался заемными ресурсами и заключал контракты на поставку газа с оплатой вперед. Но определенные возможности для маневра есть, хотя и не слишком продолжительные.

Штаты будут решать проблемы замещения российского газа на европейском рынке и своим газом, а также попытаются убедить союзников оказать помощь Европе в случае обострения. Она может быть как прямой, так и косвенной — скажем, Австралия может принять на себя некоторые обязательства Катара по поставкам СПГ в регион ЮВА на период кризиса, высвобождая катарский газ для маневра в Европу.

В общем, аргумент про то, что «они замерзнут», вряд ли состоятелен. Кремль переоценивает свои способности шантажировать партнеров поставками нефти и газа. Особенно сейчас, когда из-за «пандемии» мировая экономика стагнирует, а значит, на рынке есть довольно большие резервы по сырью.

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