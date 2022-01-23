У кошки болит, у собачки болит

В РФ становится все сложнее и дороже содержать домашних животных.

Еще не все запрещено

«У нас случилось горе. Решением Россельхознадзора был прекращен ввоз импортных кормов для домашних непродуктивных животных. Прекратились поставки кормов из ряда зарубежных стран, в частности немецких, голландских, испанских, которые всегда были эталоном качества и заботы о питомце. На очереди другие <…> Пострадают многие животные, которым приобретали качественное питание. Потому что для них переход с корма на корм может оказаться очень болезненным для их организма. К сожалению, рынок российских кормов (который очень активно развивается и уже предлагает высококачественную продукцию) пока не покрывает всю потребность», — это цитата из петиции против ограничений на импорт кормов для домашних животных, которую подписали больше 70 тысяч человек. Преимущественно — владельцы животных, страдающих хроническими заболеваниями, которым назначены специальные диеты.

Проблема уходит корнями в лето 2020 года, когда Россельхознадзор ограничил импорт кормов и кормовой продукции из Нидерландов, мотивировав это тем, что в них содержатся незаявленные ГМО-компоненты. К осени 2021 года ограничения распространились на производителей из США, Канады, Испании, Германии, Литвы, Эстонии, Великобритании и Дании.

По словам сотрудников зоомагазинов, несмотря на постепенное исчезновение иностранных кормов с прилавков, покупатели интересуются их наличием до сих пор. Причем наибольший ажиотаж вызывает премиальный корм канадского бренда Acana, который исчез в числе первых.

Каждый магазин выходит из сложившейся ситуации по-своему. Сотрудники крупных сетей предлагают аналогичные корма отечественных и пока еще разрешенных к ввозу иностранных производителей. Более мелкие — удовлетворяют спрос за счет остатков на складах. О жалобах покупателей сотрудники зоомагазинов говорят схожим образом:

«Люди пока еще не отвыкли от импортного корма. Животные страдают». Но о возможных завозах пропавших кормов не знает никто.

Владелице двух котов и собаки Анфисе Москаленко после исчезновения привычных импортных кормов пришлось детально разбираться во всех тонкостях подбора питания для животных.

— Собаке мы почти всегда покупали Acana. Либо Orijen — это подразделение Acana, он чуть лучше и чуть дороже. Котам покупали Hill's. Потом эти корма резко пропали из продажи и купить их можно было только с рук с огромной наценкой. В тот момент я еще не поняла, что происходит, начала их активно искать, но в какой-то момент найти стало просто невозможно. Замену искали пару месяцев, потому что на новое питание животных нужно переводить постепенно, в процентном соотношении сочетая старый и новый корма. Пришлось экспериментировать и следить за состоянием шерсти и самочувствием животных.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

По словам Анфисы, врачи в ветеринарных клиниках не смогли дать ей детальных консультаций по подбору незапрещенных аналогов — дали лишь общие советы.

— Проблема еще в том, что у нас ветклиники часто привязаны к определенному бренду и, конечно, врачи оттуда будут советовать свою фирму. Например, клиника около моего дома привязана к фирме Pro Plan. Раньше был Hill's, но его как раз запретили на ввоз. Сейчас приходится довольствоваться тем, что есть, хотя составы наших кормов оставляют желать лучшего.

Владелица померанского шпица Александра Химченко столкнулась с подобной проблемой, но причин пропажи привычного корма не знала.

— Hill's вообще очень редко был, не знаю, с чем связано, а собаку надо кормить всегда. Я его в принципе очень редко у нас на полках видела. Позже мы перешли на Royal Canin, его реальнее купить.

Работающие в зообизнесе предприниматели обозначили проблему запрета на ввоз импортных кормов в письме общественному омбудсмену в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасии Татуловой. Они сообщили, что нарушения были обнаружены в иностранных кормовых добавках для продуктивных животных (то есть тех, кого целенаправленно разводят для получения пищи — свиней, крупного рогатого скота и т.д.), а запрет на ввоз распространили на всех производителей стран, где были выявлены подобные нарушения. В итоге начали страдать непродуктивные животные, к которым относятся кошки и собаки. Позднее ряд компаний направил в Россельхознадзор гарантии соответствия запрещенной к ввозу продукции российским стандартам. Но 10 ноября ведомство сообщило, что в ходе проведенных инспекций было установлено использование кормовых добавок и компонентов, не зарегистрированных в России.

В ветеринарном сообществе, впрочем, панических настроений владельцев домашних животных и предпринимателей не разделяют.

По мнению ветеринара Дениса Пальчика, шум вокруг исчезновения кормов — «раздут».

КОММЕНТАРИЙ

— В некоторой степени пострадал рынок кормов премиум-класса для ежедневного применения. Владельцы падки на рекламное слово «холистик» (корма нового поколения, создание которых стало целой философией в зооиндустрии. Основным их отличием от обычных продуктов являются ингредиенты, которые пригодны для пищи не только животных, но и людей. — А. С.). Большинство фирм, попавших под санкции, не поставляли на российский рынок лечебные линейки кормов. Лечебные корма в большинстве своем имеют аналоги у разных производителей и в большинстве случаев владельцам будет рекомендована просто смена производителя. Всегда остается индивидуальное восприятие конкретного организма. В массе это не должно приводить к каким-то масштабным проблемам. Пищевая непереносимость (пищевая аллергия) — один из самых редких видов аллергий у животных. Иногда просто достаточно сменить корм, в котором не содержится самых распространенных видов мяса (индейка, ягненок, курица и т.д.), на оленину, страусятину и т.д.

При этом ветеринар признает, что санкции, наложенные Россельхознадзором на корма и производные, действительно в первую очередь касались сельскохозяйственных животных, а домашние — пострадали рикошетом.

— Связано это с тем, что российское законодательство не разделяет корма для скотины и МДЖ (мелких домашних животных. — А. С.) и под запрет попадают все корма страны-производителя автоматом, — продолжает Денис Пальчик.

Ветеринар из Санкт-Петербурга Ирина Гентош разделяет мнение коллеги и тоже смотрит на проблему исчезновения части кормов не так мрачно, как владельцы животных и предприниматели.

Фото: Ben Hasty / MediaNews Group / Reading Eagle via Getty Images

— Можно всегда подобрать соответствующие корма из других линеек, — утверждает она. Правда, при этом не рекомендует покупать российские лечебные корма и советует зарубежные из числа тех, что не ограничили к ввозу.

В Россельхознадзоре «Новой газете» сообщили, что «находятся в постоянном взаимодействии с отраслевыми союзами».

«В частности, уже 82 компаниям Германии, Испании, Нидерландов, Дании, Бельгии, Великобритании разрешены поставки в Россию по ходатайствам российского отраслевого сообщества и на основании работы, проводимой Россельхознадзором с зарубежными ветеринарными службами. Свыше 40 из них — поставщики функциональных и диетических кормов. Работа в этом направлении продолжается».

По оценкам Россельхознадзора, количество ввезенного на территорию РФ корма за 2021 год для непродуктивных животных увеличилось со 132 тыс. тонн до 137 тыс. тонн по сравнению с 2020 годом.

«Вместе с тем задача ведомства — обеспечить должный уровень контроля со стороны компетентных ведомств и не допустить, чтобы на российский рынок поступали фальсифицированные и небезопасные корма. Все ограничения, которые Россельхознадзор вводит, преследуют именно эту цель».

В письме пресс-служба ведомства отметила, что в ходе инспекций на соответствие российским стандартам безопасности было выявлено большое количество нарушений: «Компании-производители не только заменяют используемое животноводческое сырье на более дешевое, но и в ряде случаев вовсе не вводят в состав указанное на этикетке мясо <…> Вместе с тем Россельхознадзор с пониманием относится к потребностям российского рынка, в отношении многих стран по-прежнему не введены ограничения, несмотря на выявляемые нарушения. Однако ситуация требует твердых решений, только они могут переломить в лучшую сторону текущий подход к торговле с Россией и кардинально изменить отношение стран-экспортеров к вопросам контроля за кормами, отправляемыми в нашу страну», — заявили в ведомстве.

Однако проблема с кормами — не только в сокращении ассортимента. То, что остается на прилавках, стремительно растет в цене.

Дарья, хозяйка крупной собаки, высылает скрины интернет-покупок.

— 2 килограмма корма раньше брала за 1700 рублей, сейчас он стоит 2300. «Вкусняшки» для тренировок были 1000 рублей за килограмм, стали — 1300. И это сравнение с ценами в августе!

Жительница Челябинска Ольга, владелица семи собак и двух кошек, говорит, что изменения цен очень ощутимы: сухой корм за последний год вырос в цене со 100 до 150 рублей за килограмм, влажный корм для кошек — с 20 до 28 рублей за упаковку.

Здоровье дороже

Но не кормом единым. Жалуются владельцы домашних животных и на серьезное подорожание ветеринарных услуг и препаратов.

Наталья — хозяйка двух собак и кроликов, а также волонтер приюта для животных «Ковчег» в Кронштадте, потому в ветклинику заглядывает часто.

— Стерилизация собаки сейчас стоит от 8000 рублей, а всего год назад обходилась в 6000–6500. Стерилизация кролика-девочки — 4000, мальчика — 2000–2500, раньше цены были в два раза ниже. Объясняя рост цен, ветврачи грешат на пандемию, говорят, что европейских препаратов сейчас не достать. Если раньше было много австрийских, немецких и голландских лекарств, то сейчас — только их остатки. Все больше препаратов, произведенных в ближнем зарубежье, или индийских, иранских.

Рост цен на ветуслуги за прошлый год — действительно впечатляющий.

Первичный прием нефролога в Москве и Московской области в отдельных клиниках подорожал на 36,17% (с 2350 до 3200 рублей), стерилизация кошки — на 62,5% (с 4000 до 6500 рублей), а люминисцентная диагностика — на 80% (с 250 до 450 рублей).

Профессионалы объясняют, что рост цен провоцируют инфляция, подорожание медикаментов и расходных материалов.

— Сейчас, в условиях пандемии, с зарубежными поставками огромные проблемы, цены на расходники, начиная от перчаток, взлетели в разы: раньше упаковка стоила, условно, триста рублей, а сейчас тысячу двести. Мне сейчас одна перчатка обходится, по-моему, в двадцать рублей, — рассказал «Новой» ветеринарный врач одной из клиник Санкт-Петербурга.

Ян Музалевский, главный врач сети московских ветклиник «Алиса», подчеркивает, что ценовая политика ветеринарных учреждений неоднородна.

— Как правило, цены определяются статусностью клиники — крупные больше подвержены инфляционным рискам: нужно и зарплату людям платить, и отчисления делать. А небольшие клиники, у них есть меры, смягчающие инфляционные скачки, они очень зависимы от пациентов, стараются сдерживать цены на свои услуги. Мы мало чем отличаемся в экономическом плане от представителей других видов услуг — сказывается общая инфляция.

Музалевский замечает, что лично он сильного скачка цен на ветеринарные услуги не видит, но тут же оговаривается: «Обычно у нас ежегодно на уровень инфляции повышаются цены, в этом году мы этого делать не будем, потому что понимаем, что уже некуда».

Ветеринар говорит о грядущем подорожании препаратов, вызванном запретом применять ряд антибиотиков в ветеринарии.

КОММЕНТАРИЙ

— Есть перечень антибиотиков, которые запрещены как для сельскохозяйственных, так и для домашних животных. Не секрет, что ветеринары пользуются «человеческими» препаратами потому, что нет аналогов ветеринарных, и медицинские препараты дешевле, налогообложение у них меньше. Ветеринары будут вынуждены закупать дорогие импортные лекарства, антибиотики других видов, именно ветеринарного предназначения, для того чтобы покрыть этот дефицит. Наверное, смысл в этом есть — использование в ветеринарии антибиотиков вызывает привыкание. С одной стороны, это предупредит развитие резистентности, а с другой — есть ряд заболеваний, которые мы теперь не сможем лечить.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Музалевский объясняет, что есть классы так называемых «антибиотиков резерва» — их используют, когда не работают антибиотики, широко применяемые в аптечной, поликлинической практике.

— Чем больше мы их используем — на животных, на людях — не имеет значения, тем больше вероятность резистентности. Это касается устойчивости к тем антибиотикам, которые нам разрешены. Есть вероятность, что будут из-под полы доставать и делать, варианты будут разными. Например, врач скажет: «Вы знаете, я вам не могу официально это посоветовать, но если хотите спасти животное — нужен вот этот антибиотик». Группа запрещена, лечению другими препаратами болезнь не поддается. Либо придется заказывать иностранные препараты другой группы, другие лекарства, что в разы дороже.

Анастасия Смирнова, Кристина Кондрашкова

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