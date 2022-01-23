Мнение: Лучший подарок потерпевшему

В уголовном деле, по которому меня приговорили к реальным 1 году 9 месяцам колонии по ст.282 УК РФ, был потерпевший. На этой неделе потерпевшему исполнилось 85 лет. Юбилей отпраздновали. Юбиляра одарили подарками.

Президент России подарил потерпевшему орден Андрея Первозванного.

Журнал «Форбс» поздравил юбиляра заранее, рассказав подробности «экспроприации экспроприаторов», как и почему у собственников забрали ТАИФ. Тот самый ТАИФ!

отсюда

Но, уверен, что лучший подарок потерпевшему сделал я. Еще в 2008 году. Когда написал в ЖЖ о том, о чем уже несколько дней весь Татарстан шушукался.



отсюда

Справедливости ради, надо сказать, что именно этот пост стал поводом для возбуждения уголовного дела, в котром потерпевший был признан потерпевшим. Но суд так и не нашел в этой записи ничего криминального. Иначе, как минимум, потребовал бы заблокировать запись. Но пост находится там же, где и был выложен 12 сентября 2008 года. А я свой реальный срок получил уже совсем за другое… «За разжигание социальной розни по отношению к социальной группе «представители региональной власти».

Но благодаря этой записи потерпевший теперь обязан дожить, как минимум до 100 лет. Потому что примета такая, что преждевременно похороненные живут долго. Вот пусть и проживет 100 лет! А можно и больше!

Ну и немаловажно, что не успели меня отправить этапом из тюрьмы в колонию, как потерпевшего попросили освободить должность главы Татарстана. И с 2010 года у него за все может болеть душа, но он уже ни за что не отвечает.

У кого-нибудь еще есть сомнения, что мои поздравления и мой подарок – лучшие?

Фотографии отсюда

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