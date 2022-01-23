 

Блинкен: США озвучивали схожие с британскими версии о планах РФ на Украине

23.01.2022, 19:36, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN заявил, что Вашингтон уже давно выступал с подобными версии Великобритании о якобы ведущейся Россией подготовке переворота на Украине предупреждениями.

«Я не могу комментировать те или иные разведывательные данные. Но вы знаете, что мы в течение недель предупреждали как раз о подобной тактике. Мы заявляли об этом публично», – цитирует его РИА «Новости».

Блинкен напомнил, что США ранее на этой неделе ввели санкции против четырех украинцев, связанных, по версии американского финансового ведомства, с «причиняющими вред действиями РФ за рубежом». По версии госсекретаря США, «Россия, как всегда, готовит множество различных вариантов относительно дальнейших действий, в том числе на Украине, это один из них».

Ранее внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин-офиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.

Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.

Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.



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