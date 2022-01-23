Президент Армении подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, говорится в заявлении на его сайте.

«Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики», – говорится в заявлении.

По его словам, такое решение связано с тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику, передает РИА «Новости».

По словам Саркисяна, на данный момент Армения представляет собой президентскую республику по форме, но не по содержанию.

Саркисян стал президентом страны в 2018 году, после того как тогдашний глава Армении Серж Саргсян как лидер Республиканской партии – самой крупной парламентской партии – предложил его кандидатуру на этот пост.