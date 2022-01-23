 

Президент Армении подал в отставку

23.01.2022, 19:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, говорится в заявлении на его сайте.

«Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики», – говорится в заявлении.

По его словам, такое решение связано с тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику, передает РИА «Новости».

По словам Саркисяна, на данный момент Армения представляет собой президентскую республику по форме, но не по содержанию.

Саркисян стал президентом страны в 2018 году, после того как тогдашний глава Армении Серж Саргсян как лидер Республиканской партии – самой крупной парламентской партии – предложил его кандидатуру на этот пост.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03 / Попова предложила отменить запрет на отдых детей вне своего региона

12.11 / В Роскачестве напомнили о деградации батарей мобильных гаджетов

25.07 / Нас предали, победил Путин – госсекретарь канцелярии президента Польши о “Северном потоке – 2”

20.11 / В РПЦ оценили штраф «Муз ТВ» за гей-пропаганду

03.12 / Суд признал экстремистскими соцсети и Telegram-канал «Радио Свобода» в Белоруссии

09.12 / Автоюрист оценил лайфхак для покупки нового автомобиля в салоне без допуслуг

12.01 / Суд в Киеве разрешил задержать Порошенко сразу после его возращения

31.10 / Пушков предупредил об опасности отсутствия прямой связи с Россией для стран НАТО

07.04 / Гинцбург: На создание нужного для победы над пандемией объема вакцины уйдет не один год

28.09 / Власти исключили естественные причины взрыва в шведском Гетеборге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика