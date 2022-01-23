 

В Белом доме заявили о готовности к любому сценарию развития кризиса вокруг Украины

23.01.2022, 19:36, Новости дня
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США и их союзники готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины, сообщил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

«От РФ зависит, хочет ли она деэскалации сложившегося кризиса путем дипломатии. Мы, со своей стороны, будем готовы к обоим сценариям. Если РФ выберет путь военной эскалации, то мы в полном единстве с союзниками подготовили на это ответ. Если же РФ проявит открытость к дипломатического решению, то мы также готовы к такому развитию событий», – сказал Файнер в эфире телеканала MSNBC, информирует РИА «Новости».

По его словам, США и их союзники по-прежнему привержены дипломатии как наиболее эффективному пути урегулирования кризиса вокруг Украины. При этом представитель Белого дома подчеркнул, что в «украинском» вопросе «мяч сейчас находится на стороне России».

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. 



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