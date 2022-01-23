На Митинском рынке задержали торговца, продававшего радиолампы для истребителя пятого поколения

Военная контрразведка провела контрольную закупку на Митинском радиорынке и задержала мужчину, который продавал запчасти для российского истребителя пятого поколения Су-57.

58-летний предприниматель Константин Козгунов продавал на Митинском рынке различные радиодетали. Среди них были светодиоды, резисторы и микросхемы. Однако, по мнению следствия, это было прикрытием для торговли секретными радиолампами. Помимо серийного истребителя Су-57, они могут использоваться при производстве перспективной российской машины «Checkmate».

«Экспертиза показала, что изъятый у Козгунова демпферный диод 6Д20П производства Чжэцзян электроник мануфэкчури входит в состав бортового радиоэлектронного оборудования истребителя Су-57 и является одной из его ключевых частей. Внешний вид, название и характеристики устройства составляют сведения, охраняемые государственной тайной», – сообщила журналистам контрразведка.

Адвокат задержанного утверждает, что лампы предназначались для детского технического творчества. Якобы, собирая нехитрые устройства, юные радиолюбители знакомились с принципами работы диодов. 42 рубля за штуку – приемлемая цена для школьника, склонного к экспериментам. Следствие же полагает, что продажа ламп создавала угрозу утечки секретных технологий за рубеж, а также возможность создания оружия массового поражения террористами. Контрразведчикам предстоит выяснить, где торговец смог добыть совершенно секретные детали истребителя и почему продавал их так дёшево. Бюджету одна такая лампа обходится в 4 миллиона рублей.

Летом прошлого года предпринимателя уже задерживали за торговлю украинскими микросхемами для зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф». Он обещал больше так не делать, но слова своего не сдержал.

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