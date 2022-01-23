Мнение: Нормативы для киберспортсменов, дискриминация психологов и провал «Матрицы-4»

1. Министерство спорта утвердило нормативы для киберспортсменов. Для группы высшего мастерства это, например, бег (три километра за 15 минут) плюс 25 приседаний без перерыва. Отличная новость, так как теперь можно открывать при школах киберспортивные секции:

https://dtf.ru/esport/1043104-ministerstvo-sporta-rossii-utverdilo-programmu-podgotovki-kibersportsmenov-v-nee-voshli-normativy-po-begu-i-prisedaniyam

Кстати, о ролевых играх. Министерство транспорта воплощает в жизнь мечту многих пассажиров самолётов. В стандартную экипировку стюардесс собираются включить пластиковые наручники и специальные ремни для связывания:

https://meduza.io/news/2022/01/21/ministerstvo-transporta-predlozhilo-vydavat-bortprovodnikam-plastikovye-naruchniki-i-remni

2. Возможно, мужчин-психологов зарплатно дискриминируют по сравнению с женщинами. Читатель vanitas_vanit пишет:

https://olegmakarenko.ru/2331357.html?thread=840187101#t840187101

Кстати в некоторых профессиях женщины зарабатывают больше. Моя младшая дочка (она психолог и очень неплохо зарабатывает) рассказала как-то о проблемах её коллег-мужчин (кого она знает среди выпускников Вышки).

Мужчинам-психологам намного сложнее найти клиентов: мало кто хочет к ним обращаться. То есть женщины вообще к мужчинам-психологам не обращаются, а мужчины тоже предпочитают обращаться к женщинам. Поэтому приходится снижать ставки в сравнении с женщинами-коллегами того же уровня.

3. Российское кино обвиняют в кассовых провалах, в неудачных римейках, в бронзовении именитых режиссёров. Но давайте мы не будем кидать очередной камень в наших киноделов. В Голливуде всё то же самое, только масштабом побольше:

https://t.me/vmarahovsky/2129

Компания Warner Brothers, согласно предварительным итогам проката х/ф “Матрица: воскрешения”, потеряла чистыми около 100 миллионов долларов. Картина, на которую было потрачено около $190 млн (плюс ещё $50 млн на маркетинг) собрала в мировом прокате $106 млн. Даже с учётом доходов от трансляции по платному HBO сделать менеджерскую улыбку и сказать “в целом мы окупаемся” никак не получилось.

…О том, отчего фильм провалился, полагаю, лишний раз говорить незачем, ув. друзья. Его зря обзывали неудачным римейком настоящей “Матрицы” 1999 г. – это скорее был неудачный римейк старого спилберговского фильма “Крюк”, в котором постаревший и поскучневший, забывший самого себя Питер Пэн в прекрасном исполнении Робина Уильямса вынужден себя вспомнить, чтобы летать (забавно, что в оригинальной книжке Барри одна из суперсил Питера – как раз девичья память, улучшающая его аэродинамические качества).

Меня, сказать по правде, занимает другое. Боссы Уорнер Бразерс, конечно, читали сценарий. Боссы Уорнер Бразерс, конечно, видели эскизы сцен. Боссы Уорнер Бразерс не могли не держать в голове, что после “Матрицы” небратьям Вачовски в течение двух десятилетий не удалось снять ни одного коммерчески успешного кинофильма (их картины представляли собой мегабюджетные взбесившиеся торты с претензиями – от “Спиди гонщика” до “Восхождения Юпитер”).

И тем не менее, глядя на то, как экс-Ларри сооружает за двести миллионов очередной взбесившийся торт, боссы Уорнер Бразерс кивали с уважением и говорили “дадада, продолжай”. Почему?