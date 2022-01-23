 

Мнение: Красная линия

23.01.2022, 19:18, Разное
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Россия предупреждает, что не станет терпеть, если Киев и Запад пойдут на провокацию в Донбассе и будут атаковать россиян, – заявил глава делегации в Вене Гаврилов.

«МГИМО финишд» – это становится диагнозом российской дипломатии. Обозначение «красных линий» – в целом рабочий инструмент. Однако специфика «красной линии» в том, что она должна быть одна. Как маяк в непроглядной ночи. Это обозначение настолько нетерпимой ситуации, что любой противник должен даже ночью и с дичайшим похмельем на автомате озвучит эту линию, переступить за которую — да ну его нафиг, эксперименты ваши…

Когда «линии» обозначаются налево и направо, они девальвируются, как звание Героя России, присуждаемое уголовникам и бандитам, ворам и преступникам. И перестают работать вообще. Все и сразу.

Странно, что такие элементарные вещи недоступны «главам делегаций» и прочим руководящим работникам. Слишком большое число «красных» линий начинает звучать как вызов: а что, если мы попробуем их переступить?

Источник: Эль Мюрид



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