 

Вдовья доля – Личное мнение

23.01.2022, 19:10, Разное
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Прошла неделя с момента ограбления вдовы исполнителя Градского. По горячим следам раскрыть преступление не удалось по вполне объективной причине — Марина Коташенко слишком долго тянула с обращением в органы.


Под кроватью были? Ну ты даёшь! Фото: Соцсети

Всю неделю СМИ сообщали, что кого-то там задержали. Потом — отпустили. У задержанного — железное алиби. Само следствие, вроде как, вообще задержание опровергало.

Короче, преступников не нашли. Впрочем, дело не в этом.

Из наследственной массы ушли 100 миллионов. Дети от предыдущих отношений, дети — от Коташенко, сама Марина будут теперь делить наследство, ставшее значительно меньше.

Наглые преступники влезли и отняли честно заработанное — под кроватью, напомню, деньги лежали налом. Каждый из наследников первой очереди стал беднее на 20 миллионов рублей.

Крайне запутанное дело, ага.

Как считаете, чем всё закончится? Найдут грабителей? Найдут деньги?

Источник: Лена Миро



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