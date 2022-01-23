Вдовья доля – Личное мнение
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Прошла неделя с момента ограбления вдовы исполнителя Градского. По горячим следам раскрыть преступление не удалось по вполне объективной причине — Марина Коташенко слишком долго тянула с обращением в органы.
Под кроватью были? Ну ты даёшь! Фото: Соцсети
Всю неделю СМИ сообщали, что кого-то там задержали. Потом — отпустили. У задержанного — железное алиби. Само следствие, вроде как, вообще задержание опровергало.
Короче, преступников не нашли. Впрочем, дело не в этом.
Из наследственной массы ушли 100 миллионов. Дети от предыдущих отношений, дети — от Коташенко, сама Марина будут теперь делить наследство, ставшее значительно меньше.
Наглые преступники влезли и отняли честно заработанное — под кроватью, напомню, деньги лежали налом. Каждый из наследников первой очереди стал беднее на 20 миллионов рублей.
Крайне запутанное дело, ага.
Как считаете, чем всё закончится? Найдут грабителей? Найдут деньги?
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Источник: Лена Миро
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