Вдовья доля – Личное мнение

Прошла неделя с момента ограбления вдовы исполнителя Градского. По горячим следам раскрыть преступление не удалось по вполне объективной причине — Марина Коташенко слишком долго тянула с обращением в органы.



Под кроватью были? Ну ты даёшь! Фото: Соцсети

Всю неделю СМИ сообщали, что кого-то там задержали. Потом — отпустили. У задержанного — железное алиби. Само следствие, вроде как, вообще задержание опровергало.

Короче, преступников не нашли. Впрочем, дело не в этом.

Из наследственной массы ушли 100 миллионов. Дети от предыдущих отношений, дети — от Коташенко, сама Марина будут теперь делить наследство, ставшее значительно меньше.

Наглые преступники влезли и отняли честно заработанное — под кроватью, напомню, деньги лежали налом. Каждый из наследников первой очереди стал беднее на 20 миллионов рублей.

Крайне запутанное дело, ага.

Как считаете, чем всё закончится? Найдут грабителей? Найдут деньги?

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