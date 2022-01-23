 

В Москве стартовал финал проекта «ТопБЛОГ» в формате игры Minecraft

23.01.2022, 18:52, Новости дня
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В Москве стартовал «Блог-уикенд» – финал проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», он пройдет до 25 января в онлайн-формате. Специально для участников создана реальность на платформе Minecraft, в которой финалисты будут работать над своими кейсами и встретятся с партнерами проекта.

«В связи с текущей эпидемиологической обстановкой мы приняли решение о проведении финала проекта «ТопБЛОГ» в онлайн формате, но организовали его по-особенному, отойдя от стандартных zoom-конференций. Впервые финал проекта платформы «Россия – страна возможностей» проходит в формате компьютерной игры. Мы использовали точную копию локаций Москвы на платформе Minecraft, чтобы участники полностью погрузились в атмосферу проекта «ТопБЛОГ». Еще одной технологией станут VK Звонки, при поддержке компании VK мы создадим связи между участниками и их звездными наставниками», – приводятся слова генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Знаковым событием первого дня финала стала церемония открытия, которая состоялась 23 января на платформе Minecraft. В виртуальной модели Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» специально создано пространство в стиле проекта «ТопБЛОГ», платформы «Россия – страна возможностей» и VK.

«При поддержке студентов Высшей школы экономики мы создаем уникальное пространство для проведения финальных мероприятий. Такой формат с применением технологий игры Minecraft позволяет нам дистанционно реализовать конкурсную программу, не теряя связи между проектными группами. В ходе игры наши финалисты вместе будут решать задачи, работать над кейсами и даже участвовать в массовых мероприятиях», – отметила руководитель молодежных проектов АНО «Россия – страна возможностей» Ирина Карих.

Кроме того, 25 января в рамках празднования Дня российского студенчества в Москве пройдет торжественная онлайн-церемония подведения итогов проекта «ТопБЛОГ». Авторы самых ярких работ станут победителями проекта и будут объявлены в рамках трансляции «День Российского студенчества – Поехали!».

Победители получат свои первые рекламные интеграции с партнерами проекта «ТопБЛОГ».

«ТопБЛОГ» – это образовательный проект, где ведущие блогеры и эксперты обучают всех желающих, как развивать личные аккаунты и делать интересный и яркий контент для своих соцсетей. В финал проекта «ТопБЛОГ» вышли 170 блогеров из 38 регионов страны.

Заключительный этап проекта продлится до 25 января 2022 года. Площадками онлайн-финала станут VK Звонки и специально созданная геймификация в Minecraft, где команда наставников проведет сессии с участниками и поможет доработать свои рекламные прототипы находясь в разных уголках страны.



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