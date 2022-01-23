Украинские полярники в День соборности выстроили живую цепь в Антарктиде

“Таким образом наши земляки, которые сейчас очень далеко от дома, хотели приобщиться к традиционной всеукраинской акции единения и виртуально взяться за руки с тысячами других украинцев”, – говорится в сообщении.

К украинским исследователям присоединились их французские коллеги, которые сейчас находятся на станции.

“В Антарктиде очень ясно осознаешь, как уникальна, красива и разнообразна Украина, и что нам всем важно объединиться для ее сохранения и защиты. Любим нашу страну и гордимся ей”, – подчеркнули в НАНЦ.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/295499332613497

Контекст:

Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР. Это произошло 22 января 1919 года – в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады о полной независимости УНР.

В этот день украинцы традиционно проводят акции, на которых выстраиваются в живую цепь, символизируя объединение Украины.

21 января 1990 года украинцы построили одну из крупнейших живых цепей в истории – “Украинскую волну”. Тогда более миллиона человек вышли между Киевом и Ивано-Франковском, чтобы отпраздновать 71-ю годовщину соборности Украины.

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