“Выглядишь на 18 с такой прической”, “Вылитая Анастейша Стил”. Дорофеева позировала в новом образе

“Придумай подпись, а за самый смешной вариант я скину вам это фото в direct!” – подписала она публикацию.

“Выглядишь на 18 с такой прической”, – прокомментировала пользователь _dashiks.sss.

“На этом фото – вылитая Анастейша Стил”, – написала nastya_talickih, имея в виду американскую актрису Дакоту Джонсон, которая исполнила роль Анастейши Стил – главной героини фильма “50 оттенков серого”, снятого по одноименному роману британской писательницы Э. Л. Джеймс.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Певица замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Пара сыграла свадьбу в 2015 году. Детей у супругов нет.

Дорофеева является судьей 12-го сезона вокального шоу “Голос країни”, который стартует на канале “1+1” 23 января.

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