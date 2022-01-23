Бизнесмен предложил Беглову выйти на дебаты и лично ответить на вопросы петербуржцев

Владелец петербургского кафе «Троицкий мост» Роман Курбатов жестко раскритиковал Смольный и губернатора Александра Беглова за отсутствующие меры поддержки бизнеса в пандемию.

Петербургские предприниматели недовольны коронавирусными ограничениями, которые в городе ввели Смольный и губернатор Александр Беглов. Владелец вегетарианской сети кафе «Троицкий мост» Роман Курбатов в комментарии СМИ предложил Беглову выйти в прямой эфир и пообщаться с любым из горожан. Бизнесмен уверен, что любой адекватный собеседник в состоянии разгромить губернатора в словесном споре.

Курбатов также раскритиковал принятые Смольным меры по поддержке бизнеса и отметил, что городские власти даже не и думают снижать налоги для предпринимателей, хотя те и переживают непростой экономический период.

«Господин Беглов вообще о чем думает? Ему поступают налоговые деньги, арендные платежи? А для чего? Государства больше не существует. Есть какая-то, скажем мягко, организованная группа, которая выбирает деньги в неизвестном направлении», — пожаловался Курбатов.

На отсутствие мер поддержки бизнеса при этом жаловался не только Курбатов, но и ряд его коллег. Некоторые уже закрыли свои заведения из-за банкротства.