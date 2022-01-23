 

Азаров назвал бредом заявление британского МИД о возвращении во власть на Украине

23.01.2022, 18:08, Новости дня
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает «чушью и бредом» утверждения МИД Великобритании, что российские власти якобы намерены привести его к власти на Украине.

«Я такую чушь и бред не хочу даже комментировать. Это называется «без меня меня женили», – сообщил он ТАСС.

Ранее внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства выступило с утверждением, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Ранее внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин-офиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.

Напомним, в Форин-офисе также выступили с утверждением, что «российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, включая Сергея Арбузова, первого вице-премьера Украины в 2012–2014 годах и исполнявшего обязанности премьер-министра в 2014 году; Андрея Клюева, первого вице-премьера Украины в 2010–2012 годах и главу администрации бывшего президента Украины [Виктора] Януковича; Владимира Сивковича, бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины; Николая Азарова, премьер-министра Украины в 2010–2014 годах». 



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