 

Блинкен: США предупреждали о планах РФ относительно Украины

23.01.2022, 18:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США предупреждали о возможных планах РФ относительно Украины, подобных тем, о котором сообщила Великобритания, сообщил в интервью телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я не могу комментировать те или иные разведывательные данные. Но вы знаете, что мы в течение недель предупреждали как раз о подобной тактике. Мы заявляли об этом публично», – приводит ТАСС его слова.

Блинкен также добавил, что США не пойдут на компромисс в вопросе политики «открытых дверей» НАТО.

«В то же время я ясно дал понять министру иностранных дел [России Сергею] Лаврову, что есть определенные базовые принципы, по которым мы ни на йоту не допускаем компромисса, например политика открытых дверей НАТО, право стран решать с кем и в какие альянсы они хотят вступать», – подчеркнул он.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон считает, что в отношениях с Москвой есть ряд сфер, в которых стороны могут разрешить обоюдные озабоченности в сфере безопасности.

Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад готовит информационное пространство для крупных провокаций, в том числе и военных.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / В Роспотребнадзоре призвали быть готовыми модифицировать вакцины от COVID из-за мутаций вируса

12.11 / Рекордное число новых случаев COVID-19 выявлено в США за сутки

19.05 / В Беларуси вышла на свободу журналистка Борисевич, осужденная за статью об умершем после задержания активисте

14.01 / Путин назначил главу российской делегации в ТКГ Грызлова послом в Беларуси

22.12 / СМИ сообщили о назначении в ближайшее время российским послом в Минске Бориса Грызлова

10.11 / Guardian – лицемерие и пустословие — Тунберг обвинила мировых лидеров в нежелании спасать экологию

21.10 / Звезда “Большой перемены” Крючкова госпитализирована

17.01 / Пентагон перебросит на инаугурацию Байдена 25 тысяч нацгвардейцев

01.01 / Китайский спутник начал снимать американские города в высоком качестве

17.04 / Мультфильм «Душа» победил в главной категории премии Annie Awards

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика