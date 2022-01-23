Блинкен: США предупреждали о планах РФ относительно Украины

США предупреждали о возможных планах РФ относительно Украины, подобных тем, о котором сообщила Великобритания, сообщил в интервью телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я не могу комментировать те или иные разведывательные данные. Но вы знаете, что мы в течение недель предупреждали как раз о подобной тактике. Мы заявляли об этом публично», – приводит ТАСС его слова.

Блинкен также добавил, что США не пойдут на компромисс в вопросе политики «открытых дверей» НАТО.

«В то же время я ясно дал понять министру иностранных дел [России Сергею] Лаврову, что есть определенные базовые принципы, по которым мы ни на йоту не допускаем компромисса, например политика открытых дверей НАТО, право стран решать с кем и в какие альянсы они хотят вступать», – подчеркнул он.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон считает, что в отношениях с Москвой есть ряд сфер, в которых стороны могут разрешить обоюдные озабоченности в сфере безопасности.

Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад готовит информационное пространство для крупных провокаций, в том числе и военных.