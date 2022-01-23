 

Названа причина нагнетания Лондоном ситуации вокруг Украины

23.01.2022, 18:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британская газета The Observer считает, что утверждения МИД Британии о том, что РФ якобы планирует посадить в Киеве «марионеточное правительство» является попыткой правительства Бориса Джонсона увести общественное внимание от сложностей внутри страны.

В газете отметили, что отсутствие деталей по поводу якобы плана РФ в отношении Украины и внезапные дипломатические усилия после периода нахождения на международной обочине рискуют сделать Джонсона незащищенным перед обвинениями в том, что он использует волатильный международный кризис, чтобы укрепить собственное положение внутри страны, передает ТАСС.

The Observer отмечает, что представитель британского МИД отказался приводить какие-либо детали по поводу того, располагает ли британское правительство информацией о возможном времени подобной смены правительства в Киеве.

Газета также приводит мнение бывшего специального советника МИД Великобритании Дэвида Кларк. Он усматривает в нынешних заявлениях министерства попытку отвлечь внимание от внутреннего скандала, который связан с чередой обвинений в адрес сотрудников канцелярии Джонсона о проведении ими вечеринок в канцелярии главы правительства в разгар действия ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Он отметил, что «внутренняя повестка дня непосредственно сейчас сфокусирована на правительстве, у которого есть проблемы, на правительстве, у которого, положа руку на сердце, есть послужной список организации вброса сенсационных новостей для того, чтобы отвлечь, увести внимание от собственных сложностей».

Ранее внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин-офиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.

Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.

Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / DE – бывший британский шпион обвинил Россию во «враждебных» действиях против Великобритании

20.01 / Систему анализа поведения летчиков начали создавать в России

18.05 / В Microsoft Teams появились бесплатные видеозвонки

19.07 / Армения заявила о трех подбитых азербайджанских танках

01.10 / Кремль оценил риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили

01.06 / Германия не разрешила S7 выполнить два рейса

17.11 / «Репортеры без границ» осудили задержание журналистов RT France в Польше

26.08 / Британцы внесли два российских автомобиля в список самых долгоживущих

27.07 / ФСБ задержала двоих прилетевших из Узбекистана

12.11 / Боярского могли убить на съемках «Трех мушкетеров»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика