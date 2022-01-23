После расставания с Эммой Робертс Гаррет Хедлунд запел

Совпадение это или нет, но всего за несколько часов до того, как стало известно о том, что Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд больше не вместе, актер представил публике свою дебютную песню “Дорога”. Премьера сингла, выпущенного совместно с независимым лейблом Warehouse West Entertainment Records, состоялась в минувшую пятницу и не оставила у поклонников сомнений – каждая строчка в песне посвящена Эмме.

Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд

4000 миль, чтобы просто быть спокойным – стоило ли это того. Я попрощался и сказал, что тоже тебя люблю. Знаю, ты услышала это, – поет Хедлунд.

И продолжает:

Я уже дома и не звоню. Я знаю, как тебе больно. Я попрощался и сказал, что тоже тебя люблю. Уверен, ты услышала это.

В соцсетях Хедлунд рассказал, что это премьерная, но не единственная композиция, с которой он решил ворваться на музыкальный Олимп. По словам актера, последние несколько месяцев он был увлечен именно этим.

Скоро выйдет еще много материала, и я не могу дождаться, чтобы поделиться всем этим с вами, – написал в своем первом посте в Instagram Гаррет.

Кстати, на его аккаунт, созданный всего пять дней назад, уже подписались 50 тысяч человек.

Напомним, о расставании Эммы Робертс и Гаррета Хедлунда стало известно в минувшую пятницу, 21 января. По словам инсайдеров издания People, в последние несколько месяцев отношения у пары были крайне напряженными. В итоге они приняли решения больше не быть вместе. Как заверяют источники, Эмма и Гаррет разошлись несколько недель назад.

Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд

Это печально, но они изо всех сил стараются поддерживать хорошие отношения, чтобы совместно воспитывать ребенка. Для обоих это было трудное решение, – заверяет инсайдер.

Роман Эммы Робертс и Гаррета Хедлунда развивался стремительно – они начали встречаться в марте 2019 года, а в декабре 2000-го уже стали родителями чудесного малыша, которого навали Родос.