 

Гвинет Пэлтроу выпустила ароматическую свечу под названием “Руки прочь от моей вагины”

23.01.2022, 17:58, Новости дня
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“Слово “вагина” обладает большой силой. И все же постоянно приходится говорить: “Руки прочь”. Руки прочь от наших вагин в любом контексте, куда их не приглашают. Твои репродуктивные органы – это твой выбор”, – подписала она публикацию.

В описании товара указано, что ароматическая композиция для свечи была составлена парфюмером Дугласом Литтлом. Она состоит из нот кокоса, дамасской розы, ванили, японского кипариса с добавлением аромата поджаренного какао, которые придают “глубину и чувственность” запаху.

Цена свечи “Руки прочь от моей вагины” составляет $75.

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Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Контекст:

Гвинет Пэлтроу родилась 27 сентября 1972 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Она является обладательницей премий “Оскар”, “Золотой глобус”, “Эмми”.

В 2019 году актриса выпустила в продажу кожаное белье, а в январе 2020 года начала продавать свечи с ароматом вагины. В ее интернет магазине Goop появились ароматические свечи под названием “Это пахнет, как мой оргазм” и “Это пахнет, как моя вагина”.

В январе 2021 года Пэлтроу заявила, что больше не хочет сниматься в кино, а мечтает о карьере писательницы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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