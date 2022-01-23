В Карпатах лавина накрыла группу туристов
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Инцидент произошел в районе метеостанции Плай, вблизи села Гукливый.
Как рассказали спасатели, группа шла в составе девяти человек, пятеро из которых в результате схода лавины оказались под слоем снега.
“Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал и нуждается в транспортировке”, – говорится в сообщении.
На помощь туристам отправились горные спасатели из сел Нижние Ворота и Пилипец, всего 10 человек.
ГСЧС и “Укргидрометцентр” регулярно сообщают о снеголавинной опасности в горах и настоятельно просят воздержаться от походов на высокогорье.
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