 

В Карпатах лавина накрыла группу туристов

23.01.2022, 17:58, Новости дня
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Инцидент произошел в районе метеостанции Плай, вблизи села Гукливый.

Как рассказали спасатели, группа шла в составе девяти человек, пятеро из которых в результате схода лавины оказались под слоем снега.

“Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал и нуждается в транспортировке”, – говорится в сообщении. 

На помощь туристам отправились горные спасатели из сел Нижние Ворота и Пилипец, всего 10 человек.

ГСЧС и “Укргидрометцентр” регулярно сообщают о снеголавинной опасности в горах и настоятельно просят воздержаться от походов на высокогорье. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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