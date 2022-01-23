“Это опасное наследие каденции Порошенко”. В Офисе президента прокомментировали заявление МИД Великобритании о Мураеве

“Фамилии таких лиц, как [ народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор ] Медведчук, [экснардеп, лидер партии “Наши” Евгений ] Мураев, другие подобные, – это довольно опасное наследие каденции Порошенко и тех ошибочных шагов, которые он сделал в политической работе”, – подчеркнул Подоляк, комментируя заявление МИД Великобритании о рассмотрении Россией кандидатуры Мураева как потенциального лидера Украины.

Советник главы офиса президента сказал, что в Британии не сообщили ничего нового для украинцев.

“Если беспристрастно посмотреть на сообщения из Британии, то нужно будет признать: они не сказали ничего такого, что украинцы сами не понимали о части политического спектра в Украине. Когда началась война в 2014 году, руководство России использовало в своих интересах часть хотя и маргинальных, но все же существующих политических и общественных структур, деятелей”, – подчеркнул Подоляк.

Контекст:

По данным Великобритании, Россия, планируя вторжение в Украину и последующую оккупацию территории, рассматривает кандидатуру экс-нардепа, лидера партии “Наши” Евгения Мураева как потенциального лидера страны.

В заявлении МИД Великобритании говорилось также о том, что ряд украинских политиков времен президентства Виктора Януковича поддерживают связи с российскими спецслужбами, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину.

В МИД РФ назвали это сообщение “дезинформацией” и призвали “прекратить провокационную деятельность”.

Сам Мураев, комментируя заявление Великобритании, назвал его “глупостью и чепухой”. Он напомнил, что уже четыре года находится под санкциями России и предположил, что “кто-то хочет закрыть еще один независимый телеканал”.

Мураев был народным депутатом Украины два созыва Верховной Рады: в 2012–2014 годах и в 2014–2019 годах.

Телеканал “Наш”, созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, Мураев запустил в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Название телеканала созвучно с названием партии “Наши”, которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года. Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. Летом 2021 года политик заявил, что передает управление телеканалом “Наш” коллективу.

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