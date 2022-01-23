 

В Минздраве подсчитали, что россияне живут меньше, чем должны

23.01.2022, 17:53, Разное
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Минздрав подсчитал «потерянные годы жизни» россиян, это в среднем минус 6 лет от жизни каждого гражданина. В подсчётах речь идет об управляемых причинах смерти, с которыми современная медицина может справиться.
Наиболее внушительно влияют на показатели сердечно-сосудистые заболевания, рак и внешние причины. То есть, именно эти заболевания становятся необратимыми намного чаще, чем должны, в условиях современной медицины.

Эта система была придумана ВОЗ, чтобы понять, как часто люди не доживают до естественной смерти. Руководствуясь результатами подсчётов, можно разработать эффективную стратегию, нацеленную на снижение смертности. Путин планирует к 2030 году повысить среднюю длительность жизни до 78 лет.

Источник: monavista.ru



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