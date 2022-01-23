 

В Госдуме предложили вернуть статью за хранение и сбыт долларов

23.01.2022, 17:51, Разное
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В Госдуму внесён законопроект «О стабилизации финансовой обстановки». В документе указывается необходимость возврата статьи 88 Уголовного кодекса РСФСР «Нарушение правил о валютных операциях» и приведение её содержания в соответствие с действующим российским законодательством. 

На первом этапе парламентарии планируют наказывать граждан за хранение и сбыт американского доллара, впоследствии список иностранных валют может обновиться. 

«Американцам нужно дать тот ответ, которого они не ожидают. Полностью отказаться от этой бумажки с их президентами мы пока не можем, но если запретить свободный обмен доллара, в частности, сделать его уголовно наказуемым, ситуация в стране станет лучше и мы сможем обуздать инфляцию. Давайте вспомним СССР, жили без доллара и сейчас проживём, а наши предки ещё и закон нам фактически готовый оставили», – заявил автор законопроекта Пётр Толстой.

С учётом особенностей российского законодательства санкции за правонарушение будут смягчены. За первый проступок последует условный срок с конфискацией валюты, за последующие – реальные сроки от 2 до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества, преимущественно приобретённого на незаконные денежные средства. Также парламентарии предусмотрели переходной период в течение года, во время которого граждане смогут добровольно сдать валюту без санкций.   

Голосование по законопроекту состоится в течение весенней сессии парламента.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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