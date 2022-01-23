Блинкен: РФ и США могут разрешить проблемы контроля над вооружением

Вашингтон считает, что в отношениях с Москвой есть ряд сфер, в которых стороны могут разрешить обоюдные озабоченности в сфере безопасности, сообщил в интервью телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Существует ряд сфер, в которых, на мой взгляд, мы могли бы разрешить обоюдные озабоченности в том, что касается безопасности в Европе в той манере, которая устроила бы все стороны», – цитирует его РИА «Новости».

Как отметил глава американской дипломатии, одним из примеров таких сфер мог бы стать контроль над вооружениями РФ и США.

Также он добавил, что США считают, что немедленное введение санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине привело бы к утрате их «сдерживающего» эффекта.

«Главная цель санкций – это сдерживание российской агрессии. Таким образом, если их задействовать сейчас, то мы потеряем сдерживающий эффект», – сказал Блинкен.

Напомним, Блинкен по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».