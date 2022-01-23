Женщину с двумя детьми сбили на пешеходном переходе в Архангельске

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23.01.2022, 17:24, Новости дня
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В Архангельске мужчина на автомобиле Toyota сбил женщину с двумя детьми четырех и семи лет, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, один ребенок погиб на месте, остальные пешеходы госпитализированы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«По предварительным данным, водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Toyota, допустил наезд на 27-летнюю женщину и двух детей четырех и семи лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что авария произошла в субботу вечером на перекрестке улиц Тимме и Смольный буян в Архангельске.

В результате ДТП один ребенок погиб на месте, второй несовершеннолетний и женщина госпитализированы.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком под Красноярском два ребенка и женщина-водитель погибли.



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