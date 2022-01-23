Комаровский развеял миф о популярном средстве от кашля

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что употребление во время кашля редьки с медом, как и аналогичных народных средств, не имеет никакого смысла.

Он рассказал в своем Instagram, что кашель чаще всего появляется при ОРВИ и длится около семи-десяти дней, после чего проходит сам. «Но если в эти десять дней вы успеете попринимать сок редьки с медом, то вы, наверное, решите, что вылечили кашель соком редьки с медом. <…> Вы должны понимать, что кашель – это не болезнь. Мы сначала должны услышать название болезни. Нет такой болезни, как насморк, кашель, головная боль. Это только симптомы», – подчеркнул Комаровский.

Врач также пояснил, что на сегодня редька с медом не значатся ни в одному протоколе лечения. Вместо таких средств лучше обеспечить обильное питье и наличие чистого прохладного воздуха влажностью от 40 до 60 процентов.

Ранее Комаровский ответил на вопрос подписчика о том, насколько высоки шансы повторно заболеть коронавирусом.