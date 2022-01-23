 

Комаровский развеял миф о популярном средстве от кашля

23.01.2022, 17:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что употребление во время кашля редьки с медом, как и аналогичных народных средств, не имеет никакого смысла.

Он рассказал в своем Instagram, что кашель чаще всего появляется при ОРВИ и длится около семи-десяти дней, после чего проходит сам. «Но если в эти десять дней вы успеете попринимать сок редьки с медом, то вы, наверное, решите, что вылечили кашель соком редьки с медом. <…> Вы должны понимать, что кашель – это не болезнь. Мы сначала должны услышать название болезни. Нет такой болезни, как насморк, кашель, головная боль. Это только симптомы», – подчеркнул Комаровский.

Врач также пояснил, что на сегодня редька с медом не значатся ни в одному протоколе лечения. Вместо таких средств лучше обеспечить обильное питье и наличие чистого прохладного воздуха влажностью от 40 до 60 процентов.

Ранее Комаровский ответил на вопрос подписчика о том, насколько высоки шансы повторно заболеть коронавирусом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Стало известно о «ракетном сюрпризе» США для РФ в Крыму

06.10 / Вашингтон предупреждает — болезнь Трампа не сделала США уязвимыми

30.07 / СМИ сообщили об использовании шпионского ПО для слежки за журналистами во Франции

07.09 / “Их семья – ролевая модель для меня”. Героиня нового сезона “Холостячки” Злата Огневич рассказала, кого из украинских знаменитостей считает образцовой семьей

04.08 / В мире: Кровавая бойня стала национальной мечтой Украины

15.04 / “Благодаря этой технологии можно приготовить в разы сочнее блюда”. Кулинарный эксперт рассказал рецепт раствора для выдержки мяса

21.08 / Премьер Украины встретился с Константинопольским патриархом

13.07 / Фурса: Может, депутаты, выступающие против легализации каннабиса, будут ходить к стоматологу, который не пользуется обезболивающим?

15.08 / Сирены зазвучали в ряде городов Кубани из-за угрозы подтопления

27.06 / В Виннице СБУ задержала псевдосоветника президента Украины. Он вымогал у предпринимателя 1,1 млн грн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика