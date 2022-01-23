 

Зеленский поздравил украинских спортсменов со стартом зимней Олимпиады, которая начнется только в феврале

23.01.2022, 17:14, Новости дня
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“Дорогие олимпийцы! Искренне поздравляю вас со стартом зимних Олимпийских игр – соревнований, объединяющих людей вокруг ценностей дружбы, уважения, толерантности. […] На пути к зимней пекинской Олимпиаде каждый из вас уже прошел нелегкие испытания в спортивной борьбе”, – сказано в обращении.

По словам президента, у членов украинской олимпийской команды “впереди новый шанс, который потребует максимальных усилий для наивысшего результата”.

“Миллионы украинцев ожидают ваших ярких выступлений и побед. Мы будем горячо болеть за вас, радоваться успехам и поддерживать в соревнованиях”, – заявил Зеленский.

Зимняя Олимпиада в Пекине начинается 4 февраля. Она будет продолжаться до 20 февраля.

Контекст:

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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