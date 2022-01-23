Четыре случая, когда техосмотр обязателен в 2022 году

Благодаря поправкам в законе ТО больше не обязателен. Но есть всего четыре исключения из правил, когда техосмотр должен быть.

До вступления поправок в силу, обычно процедура технического осмотра была формальной или вовсе не проводилась. Теперь владельцы авто могут и вовсе не беспокоится об этом.

Но в 2022 году есть четыре исключения, о которых полезно знать:

1. Технический осмотр необходим для выезда за границу;

2. При постановке на учёт машины старше 4-х лет;

3. В случае внесения изменений в конструкцию автомобиля;

4. При коммерческом использовании машины.

В остальных случаях можно осматривать машину для себя. Также наличие технической карты позволяет избежать дополнительных проверок инспектором ГИБДД, если нарушения не будут очевидными, пишет портал Newinform.

Источник: newinform.com