 

Четыре случая, когда техосмотр обязателен в 2022 году

23.01.2022, 17:08, Разное
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Благодаря поправкам в законе ТО больше не обязателен. Но есть всего четыре исключения из правил, когда техосмотр должен быть.
До вступления поправок в силу, обычно процедура технического осмотра была формальной или вовсе не проводилась. Теперь владельцы авто могут и вовсе не беспокоится об этом.

Но в 2022 году есть четыре исключения, о которых полезно знать:
1. Технический осмотр необходим для выезда за границу;
2. При постановке на учёт машины старше 4-х лет;
3. В случае внесения изменений в конструкцию автомобиля;
4. При коммерческом использовании машины.

В остальных случаях можно осматривать машину для себя. Также наличие технической карты позволяет избежать дополнительных проверок инспектором ГИБДД, если нарушения не будут очевидными, пишет портал Newinform.

Источник: newinform.com



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