Алена Хмельницкая не видит смысла снова выходить замуж

Актриса Алена Хмельницкая 20 лет была в официальном браке с кинорежиссером Тиграном Кеосаяном. На сегодняшний день она состоит в гражданском браке с бизнесменом Александром Синюшным. Актриса счастлива и не торопится снова выходить замуж, несмотря на то, что возлюбленный сделал ей предложение несколько лет назад.

В первом браке с Тиграном Кеосаяном актриса прожила больше 20 лет, родила двух дочерей: Ксению и Александру. В 2013 году супруги объявили о расставании. В 2016 году стало известно о её новом романе. С тех пор пара неразлучна.

Однако актриса не спешит замуж во второй раз, несмотря на то, что возлюбленный сделал ей предложение на свой день рождения ещё несколько лет назад. Алена Хмельницкая убеждена, что нет принципиальной разницы в том, есть штамп в паспорте или нет, так как он совершенно не является залогом семейного счастья. В их семье, как призналась актриса, есть все, кроме штампа.

«У нас прекрасная семья, Александр – мой абсолютный муж» – сказала артистка.

По ее мнению, важен не штамп, а то, берет ли на себя ответственность житель за женщину. Хмельницкая пояснила, что не имеет страха перед браком и не переживает, будто это негативно скажется на их с избранником отношениях, просто она не видит никакого смысла в регистрации. В гражданском браке пара уже достаточно долго. Со слов актрисы, такая ситуация вполне устраивает обоих.

Если когда-нибудь пара изменит свое мнение и решится на этот шаг, скорее всего, сделают они это без лишней огласки, в кругу самых близких людей, там, где море и песок. Вдалеке от всех.

Источник: teleprogramma.pro